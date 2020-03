Com aplicativo Zul EstaR Digital, motorista curitibano simplifica o estacionamento na capital paranaense

O novo EstaR Digital começou a funcionar nesta segunda-feira (16) em Curitiba e o motorista da capital paranaense já pode utilizar o aplicativo Zul EstaR Digital para estacionar seu carro.

Sem mais precisar dos antigos talões de papel, a compra e ativação do EstaR passam a ser realizadas pelo celular. Com o aplicativo, o motorista curitibano consegue ativar e prolongar o estacionamento na cidade de maneira rápida e segura de onde estiver.

Para utilizar o serviço, não é necessário nenhum conhecimento técnico. O app tem usabilidade simples e foi desenvolvido para atender os mais diversos perfis de motoristas em Curitiba. Basta cadastrar o veículo, selecionar um meio de pagamento e ativar o crédito digital de estacionamento.

A compra dos créditos já havia sido habilitada na sexta-feira (13) pelo Zul EstaR Digital para os motoristas chegarem prontos para o lançamento do modelo eletrônico de estacionamento.

Quanto custa o novo EstaR?

De acordo com a URBS, o preço do crédito de estacionamento do novo EstaR Digital de Curitiba será de R$3,00 pela hora. A fração de 15 minutos custará R$0,75.

Horário de funcionamento

O EstaR Digital vai funcionar de segunda a sexta, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Cobrança fracionada de 15 minutos

Com o EstaR eletrônico, o motorista não precisa mais pagar pela “hora cheia”. A cobrança do estacionamento público de Curitiba será fracionada e o condutor pagará R$0,75 para cada quinze minutos estacionados.

Caso o motorista estacione o carro, ative o crédito mínimo de 1h, mas deixe a vaga em apenas 30 minutos, a cobrança será feita considerando o tempo de utilização do espaço público. Ao informar o app que já saiu do local, ele será cobrado em R$1,50, e o valor restante será devolvido a carteira do usuário.

Regularização eletrônica

A regularização da multa do EstaR em Curitiba também ficou eletrônica. A partir de agora, o motorista que for notificado por estacionamento irregular deverá pagar a taxa de regularização pelo site da URBS, e não mais em casas lotéricas. A taxa passa a custar R$30,00 e o motorista não receberá mais o talão de papel com 10 cartões ao regularizar a notificação.

Como usar o app do EstaR Digital em Curitiba?

Com o início da operação do EstaR Digital em Curitiba, a regularização do estacionamento passa a poder ser realizada através do aplicativo Zul EstaR Digital.

Busque por “Zul EstaR Digital Curitiba” na loja de aplicativos

Para baixar o app, acesse o site oficial ou busque por “Zul EstaR Digital Curitiba” na loja de aplicativos do seu celular.



Faça o download e cadastre seu veículo

Após realizar o download, o cadastro pode ser feito em poucos instantes. Basta inserir suas informações pessoais básicas e a placa e modelo do veículo.



Compre créditos antecipadamente

Escolha a melhor forma de pagamento e compre créditos de estacionamento antecipadamente. Além do cartão de crédito e boleto bancário, o aplicativo permite a compra pelo cartão de débito, transferência bancária e carteiras digitais como Google Play, Apple Pay e Masterpass.



Deslize para estacionar

Ao abrir o app, o sistema identifica automaticamente a regra do local e informa ao motorista o tempo máximo permitido naquela vaga. Basta o usuário deslizar o dedo confirmando o estacionamento na vaga do EstaR eletrônico.





Com Zul EstaR Digital, o motorista também poderá acompanhar o tempo restante pelo celular e receberá alertas quando o estacionamento estiver chegando ao fim. Caso a regra permita, o usuário poderá prolongar o estacionamento de onde estiver, sem ter que voltar ao carro para renovar o tempo.

Outro ponto importante que muda com o EstaR eletrônico é que não será mais necessário colocar qualquer comprovante no painel do veículo. A fiscalização acontecerá por meio da consulta da placa do carro através de uma plataforma digital da prefeitura.

Vale dizer que o motorista que não tiver celular também poderá estacionar comprando o crédito em pontos de venda autorizados próximos às vagas do EstaR.

Até o dia 10 de maio, o modelo eletrônico vai conviver com os talões de papel. O motorista tem até o dia 10 de junho para trocar, em um posto da URBS, os cartões físicos por créditos no aplicativo.

Solução de estacionamento para frotas

O app Zul EstaR Digital também está disponível para empresas e aparece como principal solução para atender frotas de veículos em Curitiba. Cerca de 700 empresas já baixaram o aplicativo em Curitiba.

Com o Zul EstaR Digital, contas associadas a um CNPJ poderão ativar o estacionamento de um número ilimitado de veículos. Além disso, empresas poderão visualizar o histórico de uso de todos os veículos cadastrados, exportando relatórios mensais de utilização. Baixe o Zul Estar Digital Curitiba no iOS ou tenha também o app do EstaR Digital no Android.