Entenda por que investir em um curso de Marketing Digital é ótima ideia para aprender a vender e criar estratégias para impulsionar carreira e negócios pela internet

Após a pandemia, a maior possibilidade do trabalho remoto e o aumento nas compras online podem ser citados como alguns dos principais hábitos que mudaram em pessoas e empresas.

De acordo com a Hostinger, em 2021, o número de compradores digitais globais foi de 2,14 bilhões. Para se ter uma base, em julho de 2022, a população mundial era maior que 7,9 bilhões de pessoas, então pelo menos 27% da população mundial compra online.

Com o aumento do volume de negócios realizados pela internet, o Marketing Digital se consolida com estratégias de imagem, conteúdo e de vendas para que empreendimentos, produtos e serviços sejam notados por seus consumidores no mundo virtual.

Profissionais de todos os ramos devem ter presença online e conhecimentos em marketing digital se quiserem destaque em relação à concorrência. Neste artigo, você entende alguns motivos para investir em um curso de Marketing Digital hoje mesmo. Confira!

3 Motivos para investir em um curso de Marketing Digital

Confira as principais razões para fazer esse investimento pensando no desenvolvimento da sua empresa ou carreira profissional.

Seja encontrado com maior facilidade

Empreendedores que oferecem um produto ou serviço precisam ser encontrados por seus clientes. Com o mercado repleto de opções, pode ser difícil se destacar dos concorrentes.

Por isso, é fundamental investir em métodos e técnicas, pagas ou orgânicas, que irão colocar sua marca no topo das pesquisas. Conhecimentos em Inbound Marketing, Marketing de Conteúdo, SEO e Analytics serão fundamentais para alcançar esses objetivos.

Segmente seu público adequadamente

Na internet e nas redes sociais, é possível impactar usuários que não fazem sentido para o seu negócio. Isso se traduz em desperdício de tempo, energia e principalmente dinheiro para sua marca. Comunicação digital não é massificada e de amplo alcance como a televisão e o rádio. Você deve escolher estrategicamente com quem você se comunica.

Por exemplo: sua marca é uma clínica de estética de Curitiba. Esse é um serviço presencial, então somente faz sentido divulgar para pessoas interessadas que vivem em bairros próximos.

Por meio das estratégias certas de Marketing Digital, é possível segmentar o seu público e alcançar somente as pessoas que possuem interesse no seu negócio e nos serviços que você tem a oferecer.

Investimento menor, mensurável e mais assertivo

Atualmente, investir em mídia offline como outdoors, pontos de ônibus, televisão e rádio, além de ser mais caro e trabalhoso para o cliente, dificulta medir quais foram os resultados dessas estratégias.

Por exemplo: vamos comparar o mesmo anúncio, em um outdoor e em um post no Instagram. Qual deles seu cliente pode acessar com maior facilidade e conhecer o negócio de fato? Qual deles seu cliente pode salvar para ver depois? Qual deles você pode mensurar quantas pessoas interagiram e calcular qual foi o retorno de investimento exato? Todas as respostas são post do Instagram.

Investir em estratégias de Marketing Digital tem custos menores, mais mensuráveis e mais assertivas quando comparadas com as ferramentas tradicionais e offline.

Aprenda Marketing Digital na Win Profissões

Quer destacar sua marca na internet, alavancar sua presença digital e aumentar as vendas? O curso de Marketing Digital para Iniciantes EAD da Win Profissões ensina o essencial para você começar a explorar o mundo online dos negócios.

São 100 vagas disponíveis, com garantia de aprendizado e certificado reconhecido no mercado de trabalho. O curso é ideal para empreendedores ou para quem está iniciando no Marketing Digital. O curso conta com vários exercícios de aulas práticas, para simular a realidade do mercado e aprender colocando a mão na massa.

APROVEITE! Esse curso está com uma promoção: os 30 primeiros inscritos garantem 100% de desconto, e os outros 70 garantem 95% off.

Não perca a sua chance de turbinar o seu negócio ou de começar em uma nova profissão agora mesmo. Acesse o site da Win Profissões e saiba mais!