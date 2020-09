O projeto Tuiuti Acolhe visa orientar a comunidade com relação a pandemia

Em meio a um momento tão difícil como à pandemia de Covid-19, unir acolhimento e empatia foi a forma que a Universidade Tuiuti do Paraná encontrou para fortalecer a comunidade paranaense e contribuir com ela. A instituição acredita que desenvolver esse laço e se colocar lado a lado com a sociedade é fundamental para enfrentar a crise atual.

Foi por isso que, em julho de 2020, criou um projeto interdisciplinar que visa o acolhimento da saúde mental e física, além de levar informações para todos aqueles que estão enfrentando dificuldades com a doença. Assim, a comunidade pode encontrar apoio para passar por esse momento complicado de maneira mais acolhedora e menos dolorosa.

O Projeto Tuiuti Acolhe foi idealizado pela professora de Psicologia, Rita Spréa, com o apoio do Comitê de Inovação da Universidade. Ao longo de seus 62 anos de história no Estado, a instituição sempre procurou exaltar a Promoção Humana – auxiliando a comunidade conforme suas necessidades. Dado o contexto atual, este conceito se expandiu. O projeto Tuiuti Acolhe fortalece ainda mais a Promoção Humana ao disponibilizar acolhimento a pacientes de Covid-19 e seus familiares, com consequências físicas ou emocionais da pandemia.

A estrutura do projeto é constituída pelos cursos de graduação da área de saúde da Universidade Tuiuti, de modo que atende quem necessita de auxílios e informações relacionados à pandemia. Entre as ações do Tuiuti Acolhe estão atendimento psicológico, orientações nutricionais, de exercícios físicos ou até mesmo na área de biomedicina. Todos os atendimentos são feitos via telefone e o nome dos pacientes é mantido em sigilo absoluto.

O acolhimento é realizado pelos alunos da Universidade Tuiuti do Paraná em períodos no qual o estágio é obrigatório, sempre com a supervisão de um professor responsável; feito de forma segura e transparente.

Como participar

O Projeto Tuiuti Acolhe é aberto à comunidade. Não há limites de idade ou regionalidade. Qualquer pessoa que apresente sintomas de Covid-19 ou esteja enfrentando dificuldades relacionadas à pandemia pode participar. Orientações, informações e acolhimento são as palavras-chave desta ação. O auxílio é oferecido de forma totalmente gratuita. Para se inscrever, basta preencher o formulário deste link https://forms.gle/CXvfTo5HGwqJPgtW9

Universidade Tuiuti do Paraná

Ensino de qualidade é a marca registrada da Universidade Tuiuti do Paraná. Nos últimos dois anos, recebeu nota 4 do MEC na avaliação de qualidade do ensino superior brasileiro, sendo uma das melhores universidades privadas do Estado. Há mais de seis décadas, oferece diversos cursos de graduação, diversas opções de especialização e quatro programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). Confira todos os cursos ofertados no site oficial!