O Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba – UniSantaCruz distribuirá mais de 90 bolsas de estudo de até 100% para os candidatos com melhores resultados no vestibular 2024. Esta é a hora de fazer a sua inscrição e dar início a graduação dos seus sonhos em uma instituição que oferece ensino de alta qualidade.

O vestibular presencial do UniSantaCruz acontecerá no dia 09 de dezembro, das 9h às 12h. Para realizar a prova e participar do Concurso de Bolsas, você deve se inscrever pelo site da instituição até 07 de dezembro e pagar a taxa de inscrição de R$20,00. Todo o valor arrecadado será doado para o Hospital Erasto Gaertner.

Conheça o Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba – UniSantaCruz

O Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba oferece diversas opções de cursos de graduação, pós-graduação e de extensão, tanto na modalidade presencial como à distância, nas áreas de Saúde e Bem-Estar, Arquitetura e Design, Tecnologia da Informação, Direito e Ciências Jurídicas, Negócios, Aviação e Licenciaturas.

O UniSantaCruz conta com polos educacionais em todo o país e cursos com conceito máximo na avaliação do MEC, que proporcionam uma formação de qualidade, além da transformação individual e coletiva.

Cursos de graduação

Os cursos de graduação do UniSantaCruz na modalidade presencial estão distribuídos nas sete verticais: de Ciências Jurídicas, Arquitetura e Design, Educação, Aviação, Tecnologia da Informação, Saúde e Bem-estar e Negócios. Os cursos com maior destaque são:

Farmácia;

Infraestrutura Aeroportuária;

Medicina Veterinária;

Enfermagem;

Gestão Comercial;

Direito;

Letras.

Administração

Na modalidade EaD, o Centro Universitário tem também diversas oportunidades de cursos de Graduação, como Gestão Hospitalar, Marketing, Gestão Pública, Administração, Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, Letras e Pedagogia.

Por que participar do Vestibular 2024 do UniSantaCruz?

O Vestibular 2024 do UniSantaCruz é uma ótima oportunidade para quem deseja começar o novo ano em uma graduação e construir o futuro profissional.

Com uma taxa de inscrição acessível no valor de R$20,00, que poderá ser abatida no pagamento da matrícula ou repassada para uma instituição parceira, o Vestibular distribuirá bolsas de estudo para os melhores resultados.

Bolsas de estudo

As bolsas exclusivas têm percentual de desconto que varia entre 50% e 100%. Para saber outras informações sobre o concurso, você pode acessar o edital clicando aqui. Os critérios de concessão das bolsas seguem os seguintes requisitos:

Bolsa de 100%: para quem ficar em primeiro lugar em cada uma das áreas de conhecimento, de acordo com os critérios de desempate presentes no edital.

para quem ficar em primeiro lugar em cada uma das áreas de conhecimento, de acordo com os critérios de desempate presentes no edital. Bolsa de 75%: para os candidatos que ficarem em primeiro lugar de cada curso de Graduação presencial.

para os candidatos que ficarem em primeiro lugar de cada curso de Graduação presencial. Bolsa de 50%: oferecida aos candidatos que ficarem em segundo e terceiro lugar de cada curso presencial.

Como será a prova?

A prova do Vestibular do Centro Universitário Santa Cruz terá 20 questões, sendo 3 para matemática, português, geografia e conhecimentos gerais e 2 para as disciplinas de química, física, história e biologia, além de uma redação. Os candidatos aprovados poderão realizar a matrícula online, com maior praticidade e agilidade.

Datas Importantes:

Inscrições abertas até: 07/12/2023.

07/12/2023. Prova Presencial: 09/12/2023, das 09h às 12h, na sede do UniSantaCruz, em Curitiba.

09/12/2023, das 09h às 12h, na sede do UniSantaCruz, em Curitiba. Resultados: serão divulgados no dia 11/12/2023, a partir das 18h, por e-mail, WhatsApp e no site www.unisantacruztem.com.br.

serão divulgados no dia 11/12/2023, a partir das 18h, por e-mail, WhatsApp e no site www.unisantacruztem.com.br. Outras informações: edital do concurso de bolsas.

Junte-se ao Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba no Vestibular de Verão 2024

