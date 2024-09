Curitiba recebe vestibular de Medicina nota máxima no MEC

A Universidade de Marília (Unimar) traz para Curitiba a oportunidade de participar do Vestibular 2025 para 24 cursos de graduação, com destaque para o curso de Medicina, que conquistou nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC). O vestibular, marcado para o dia 20 de outubro, será a porta de entrada para futuros profissionais que desejam uma formação sólida e de excelência nos cursos ofertados em Marília, interior de São Paulo. Com 68 anos de história, a Unimar é reconhecida nacionalmente por aliar ensino teórico, prático e humanístico, preparando seus alunos para os desafios do mercado de trabalho.

Segundo o coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Carlos Bueno, a metodologia de ensino da Unimar é inovadora, integrando conhecimentos teóricos de alta qualidade com o desenvolvimento prático das habilidades médicas. “Contamos com um corpo docente qualificado, formado por cerca de 100 mestres, doutores e preceptores, que estimulam os alunos a aprofundar seus estudos e pesquisas. As discussões de casos clínicos, realizadas frequentemente no Anfiteatro da Medicina, são fundamentais para promover o raciocínio crítico e a aplicação prática do conhecimento”, destaca.

Infraestrutura de ponta para uma formação de excelência

A infraestrutura do curso de Medicina da Unimar é projetada para proporcionar uma formação completa. Entre os laboratórios, destaca-se o Laboratório de Anatomia Humana, que possui um acervo completo de peças anatômicas naturais. Além disso, o Laboratório de Práticas, equipado com manequins de simulação de última geração, permite aos estudantes desenvolver habilidades técnicas em diversos procedimentos, como exames clínicos de rotina, atendimento em emergências, cuidados com ataques cardíacos e partos.

“Essas simulações realistas garantem que os alunos aprimorem suas habilidades em um ambiente controlado e seguro, promovendo uma preparação robusta e eficaz antes do contato direto com pacientes”, complementa o coordenador.

Experiência prática e estágios desde o terceiro ano

A partir do terceiro ano, os alunos têm a oportunidade de vivenciar a prática médica em estágios extracurriculares no Ambulatório Médico de Especialidades (AME), localizado dentro do campus da Unimar. Nos dois últimos anos da graduação, a formação é consolidada com o internato, que oferece estágios obrigatórios nas principais unidades de saúde da região, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte e Zona Sul, além do Hospital Beneficente Unimar (HBU) e outras instituições vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Hospital Beneficente Unimar: referência em saúde e formação

Com mais de 20 anos de atuação, o Hospital Beneficente Unimar (HBU) é uma referência em saúde e formação profissional, atendendo Marília e 62 cidades da região. Suas especialidades incluem clínica médica, cirúrgica, UTI neonatal, maternidade, cardiologia, oncologia e hemodinâmica. Recentemente, o HBU inaugurou uma nova torre que integra tecnologias de ponta, como radioterapia robótica e PET Scan, além de um moderno centro de procedimentos minimamente invasivos e um jardim terapêutico com vista para o vale.

A superintendente do HBU, Márcia Mesquita Serva reforça o compromisso da instituição com a qualidade do atendimento e a formação profissional: “Investimos constantemente em infraestrutura e tecnologia para oferecer o que há de mais avançado na medicina, sempre com foco no bem-estar dos pacientes e na excelência da formação dos futuros profissionais”.

Projetos de extensão e compromisso social

A Unimar também se destaca pelo seu compromisso com a comunidade por meio de projetos de extensão. Iniciativas como o projeto “Amor de Criança”, que atende crianças e adolescentes com paralisia cerebral, promovem uma formação humanizada, envolvendo cuidados multidisciplinares para cerca de 500 pacientes e suas famílias.

Outro exemplo de impacto social foi a participação de mais de 450 alunos dos cursos de Medicina e Enfermagem na campanha de vacinação contra a COVID-19, realizada em 2022. Sob a supervisão de professores, os acadêmicos aplicaram mais de 178 mil doses da vacina em Marília, demonstrando engajamento e competência em saúde pública.

A Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Ação Comunitária, Prof. Dra. Fernanda Mesquita Serva, salienta: “Ao participar diretamente do combate à pandemia, nossos alunos não só aplicaram seus conhecimentos, como também vivenciaram a importância de contribuir de forma efetiva e humanizada para a saúde pública. Essas experiências práticas são essenciais para a formação acadêmica e para fortalecer o papel social da Unimar”.

Ligas acadêmicas e incentivo à pesquisa

A Unimar incentiva seus acadêmicos a irem além da sala de aula, promovendo a participação em 28 Ligas Acadêmicas que estimulam a troca de experiências e o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas da Medicina. Além disso, parcerias com instituições de fomento à pesquisa, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), garantem que os alunos estejam envolvidos em produção científica de relevância nacional e internacional.

A tradicional Associação Atlética também é um importante instrumento de integração dos acadêmicos com a comunidade.

Por que escolher estudar Medicina na Unimar?

A Unimar oferece uma formação diferenciada, que une teoria, prática clínica avançada e um compromisso social sólido. Sua infraestrutura moderna, corpo docente qualificado e experiência prática desde os primeiros anos fazem da universidade a escolha ideal para quem busca se tornar um médico completo, preparado para os desafios do presente e do futuro.

Se você deseja uma formação abrangente, onde a inovação e o cuidado com a saúde caminham juntos, a Unimar é o lugar certo para realizar esse sonho.

Outros cursos oferecidos

Além de Medicina, a Unimar oferece 23 cursos de graduação nas áreas de Saúde, Exatas, Humanas e Agrárias. Na área da saúde os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Farmácia, Biomedicina, Educação Física e Odontologia. Na área de exatas os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção Mecânica, Arquitetura e Urbanismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação e Inteligência Artificial, primeiro bacharelado na área no Estado de São Paulo.

Já na área de humanas, a Unimar oferece os cursos de Direito, o qual possui nota máxima no MEC, Administração, Ciências Contábeis, Design Gráfico e Publicidade e Propaganda. Na área de agrárias, os cursos de Medicina Veterinária e Engenharia Agronômica.

Com um campus de 556 hectares, a Unimar oferece uma infraestrutura completa, que inclui laboratórios equipados, hospital veterinário, fazenda experimental e parque computacional, reafirmando seu compromisso com a excelência acadêmica. A instituição já formou mais de 120 mil profissionais altamente capacitados, que atuam com destaque no Brasil e no exterior.

Processo Seletivo 2025

O processo seletivo para a Universidade de Marília (Unimar) será realizado no dia 20 de outubro, às 8h30. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.unimar.br/vestibular . Os cursos são ofertados em Marília, interior de São Paulo.