População é beneficiada com atendimentos nas áreas da saúde e assistência jurídica

A responsabilidade social é um dos pilares para construir um mundo melhor. Por isso, o assunto deve ser priorizado na sociedade, empresas e instituições de ensino, justamente como faz o UniCuritiba – instituição que integra a Ânima, o maior e mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país.

O compromisso que as organizações têm com o bem-estar da população e com o meio ambiente envolve medidas e práticas sustentáveis, bem como programas sociais e comunitários.

A responsabilidade social também pode se manifestar em ações voluntárias de indivíduos e organizações dedicados a promover o bem-estar de uma comunidade, como o voluntariado, as doações para causas humanitárias e o apoio a projetos educacionais.

Nesse contexto, a importância do papel das instituições de ensino vai muito além da formação profissional. O UniCuritiba aposta nos serviços comunitários como agente de transformação social.

Por meio de projetos da instituição, os estudantes atendem a comunidade, impactam na vida das pessoas e se preparam para a realidade do mundo do trabalho. Todos os serviços e atendimentos são monitorados pelos professores.

Na Saúde, por exemplo, são disponibilizados atendimentos nas áreas de fisioterapia, nutrição e psicologia. Segundo a coordenadora dos cursos de Saúde, Glenda Naila de Souza, na fisioterapia já foram atendidas 600 pessoas desde a inauguração da clínica-escola. Na nutrição, outras 400 pessoas foram beneficiadas e na psicologia cerca de 100 pessoas são atendidas por semana.

Fisioterapia

São realizados avaliações e atendimentos nas diversas especialidades, como traumatologia, ortopedia, saúde da mulher, pediatria, gerontologia, cardiorrespiratória, neurologia, dermatofuncional e terapia alternativa.

Clínica de fisioterapia do UniCuritiba | Foto: UniCuritiba/Divulgação

A triagem é feita de acordo com a patologia informada pelo paciente e são priorizados os casos mais graves.

O agendamento pode ser realizado clicando aqui ou também pelo telefone da clínica-escola: (41) 99134-5584

O UniCuritiba mantém ainda o projeto Movment, que acontece nos meses de março, setembro, outubro e novembro.Todos os atendimentos são realizados por estudantes do oitavo e nono períodos, sempre com a supervisão dos preceptores.

Psicologia

Oferece atendimentos clínicos para adolescentes a partir de 12 anos, adultos, idosos e famílias. Os interessados passam por uma triagem.

Clínica de psicologia do UniCuritiba | Foto: UniCuritiba/Divulgação

Os estudantes que atendem na clínica-escola cursam o último ano da graduação.

Para solicitar atendimento clique aqui ou mande e-mail para agendepsico@unicuritiba.com.br.

Nutrição

São realizados atendimentos nutricionais para gestantes, crianças, adolescentes, adultos e idosos, educação alimentar e nutricional, avaliação nutricional, prescrição dietética para pacientes com doenças renais, diabetes mellitus I e II, hipertensão, doenças gastrointestinais, HIV/AIDS e desnutrição, além de nutrição no esporte e exercício e estética corporal.

Clínica de nutrição do UniCuritiba | Foto: UniCuritiba/Divulgação

Além dos atendimentos na clínica-escola, o UniCuritiba mantém projetos de extensão, onde são feitas orientações pontuais e educação alimentar e nutricional. Dependendo do caso, o atendimento passa a ser realizado na clínica-escola.

Solicite atendimento clicando aqui.

Outra iniciativa do curso de nutrição é o projeto de educação em saúde. O Conselho de Entidades Sociais do Paraná (CONSESP) encaminha às Entidades Sociais Filiadas para várias áreas de formação acadêmica e, após as atividades, as pessoas que necessitam de atendimento mais individualizado são encaminhadas para as clínicas do UniCuritiba.

Além disso, o UniCuritiba oferece serviço comunitário com o Núcleo de Prática Jurídica, prestando assistência jurídica à população carente em todas as áreas. Para entrar em contato, clique aqui.

Com esses atendimentos, o UniCuritiba reafirma seu propósito de transformar o país pela educação e se consolida como referência no conceito de responsabilidade social, cumprindo um papel fundamental na comunidade onde a instituição está inserida.

Acompanhe o UniCuritiba pelo Instagram.