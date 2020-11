A Pandemia do Novo Coronavírus causou o fechamento de comércios, locais públicos e até escolas. Com o monitoramento e o equilíbrio de casos, alguns serviços começaram a funcionar de forma gradual e com normas de segurança implantadas pelos órgãos de saúde.

Para proporcionar mais segurança sanitária aos participantes e colaboradores, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi adiado para janeiro e fevereiro de 2021. Ok, mas o que o aluno precisa saber sobre as novas regras do Enem? O UniBrasil te ajuda a entender e dar umas dicas!

O que tem de novo no Enem 2020?

Para garantir maior segurança na hora da prova, o MEC anunciou a locação de mais salas para aumentar o distanciamento entre os participantes. Todos os aplicadores irão utilizar máscaras e materiais de segurança. Será disponibilizado álcool em gel em vários pontos do local de prova.

DICA EXTRA: Quer tirar todas as suas dúvidas sobre o Enem com um time de professores nota 10? Participe do Aulão para o Enem PLUS UniBrasil, no dia 26/11. Saiba mais aqui.

O Inep adotou um protocolo que deverá ser seguido por todos os participantes, veja abaixo:

É proibida a entrada do participante no local de provas sem a máscara de proteção e após o fechamento dos portões. .

Quem comparecer no local das provas sem documento válido e/ou sem máscara, deverá aguardar fora do local de aplicação até que alguém possa entregá-lo.

A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas. Será permitido que o participante leve máscara reserva para troca durante a aplicação.

O descarte da máscara de proteção contra a covid-19, durante a aplicação do exame, deve ser feito pelo participante de forma segura, nas lixeiras do local de provas.

A higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador será feita antes de entrar na sala de provas.

A ida ao banheiro será permitida acompanhada pelo fiscal, respeitando o distanciamento.

O participante que não usar ou recusar-se a usar a máscara no local de provas será eliminado do exame, exceto para casos previstos na Lei nº 14.019, de 2020.

A vistoria de materiais e lanches, por meio de detector de metais, deverá acontecer respeitando os protocolos de proteção contra a covid-19. Será permitida a retirada da máscara no momento que o participante consumir bebida e/ou alimento no local, desde que este não toque na parte frontal e faça a limpeza utilizando o álcool em gel.

Pra fazer bonito no dia

Agora que sabemos como vão funcionar as medidas de seguranças contra a covid-19 nos dias das provas do Enem 2020, precisamos entender qual será o conteúdo abordado no Enem 2020.

O UniBrasil vai tirar todas as dúvidas dos alunos através de um Aulão que acontece online e totalmente gratuito nesta quinta-feira (26), às 19h, . Veja aqui como se inscrever.

Ficou com dúvida?

Se ainda tem alguma dúvida sobre o protocolo de segurança contra a covid-19, os candidatos podem se informar nos portais do Inep, do Ministério da Educação e também com os professores do UniBrasil. Se preferir, pode nos ligar (41) 3361-4200 ou enviar um whatsapp (41) 9 8873-0935.