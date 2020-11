Estamos há menos de dois meses do Enem 2020 e os candidatos entram na reta final da preparação para as […]

Estamos há menos de dois meses do Enem 2020 e os candidatos entram na reta final da preparação para as provas com muitas dúvidas, já que a pandemia de covid-19 impôs novas medidas para garantir a biossegurança de todos. Mas tenha calma! O UniBrasil quer te ajudar a deixar esse momento mais tranquilo. Confira as dicas: 😊

O primeiro passo é estar ligado nas datas. Como você já deve saber, as provas do Enem 2020 acontecerão somente em 2021. Anota aí na agenda do seu celular:

17 de janeiro: prova impressa – 1º dia

24 de janeiro: prova impressa – 2º dia

31 de janeiro: prova digital – 1º dia

7 de fevereiro: prova digital – 2º dia

Como é a prova do Enem?

4 provas objetivas, com 45 questões cada

Linguagens, códigos e suas tecnologias.

Ciências humanas e suas tecnologias.

Ciências da natureza e suas tecnologias.

Matemática e suas tecnologias.

1 redação, de no máximo 30 linhas

Texto dissertativo-argumentativo desenvolvido a partir de uma situação-problema.

O que será avaliado? O que é mais importante na prova do Enem?

O Inep disponibilizou a matriz de referência do Enem 2020, onde você fica sabendo o que será avaliado em cada área do conhecimento Veja aqui: http://download.inep.gov.br/download/enem/matriz_referencia.pdf

DICA DE OURO: você pode aproveitar para tirar todas as suas dúvidas no Aulão para o Enem PLUS, que acontece nessa quinta-feira (26), às 19h, online e totalmente gratuito. Veja como se inscrever.

Mão na Massa: crie um plano de estudos

Sabemos que a pandemia causou a suspensão das aulas presenciais e estudar online exige mais dedicação, por isso é importante criar uma rotina e agenda de estudos.

Monte um cronograma de estudos e separe um tempo para isso;

Estabeleça recompensas, por exemplo: “se eu estudar por uma hora hoje, vou assistir um episódio da minha série favorita na Netflix”;

Faça simulados e veja em qual área você tem mais dificuldade;

Participe dos Aulões gratuitos do UniBrasil e tire dúvidas com professores e consultando apostilas, vídeos explicativos e outros conteúdos que te ajudarão a impulsionar ainda mais seus conhecimentos e se preparar para a prova;

Prepare-se para a redação: veja a cartilha do participante com os critérios de avaliação e as situações que zeram a sua nota na redação.

Prepare-se mentalmente para a prova

Depois de estudar, você precisa dar um tempo para seu corpo e seu cérebro.Dessa forma, vai garantir forças para continuar estudando ou fazer uma boa prova. Além disso, também precisa controlar a ansiedade no dia do exame. Veja algumas dicas:

Não queira estudar tudo de uma vez só: é necessário pegar uma matéria por vez e fazer intervalos para seu cérebro assimilar as informações absorvidas.

Não deixe para fazer grandes revisões nas vésperas do Enem. Foque nos temas que você tem mais dúvidas.

Planeje o caminho da sua casa até o local da prova para não ser surpreendido e perder o horário.

Nas vésperas realize atividades que você gosta e vá dormir cedo.

Faça pausas durante a prova, respire fundo e continue!

Se você ainda estiver com alguma dúvida, conte com a ajuda do UniBrasil.