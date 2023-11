Surf Center é o primeiro com piscina de ondas coberta e aquecida do mundo, com chancela de grandes nomes do surf

Curitiba ganhará o primeiro clube de surf com piscina de ondas coberta e aquecida do mundo. A Surf Center é um projeto inédito, de uso exclusivo dos associados e com atrações para toda a família. Até o momento, já foram vendidos mais de 70% dos títulos.

Além da piscina de ondas para prática do surf, o clube contará com várias modalidades esportivas destinadas a pessoas de diferentes idades, como academia de musculação, lutas, funcional, pilates de aparelho, cross surf, dança, beach tennis, parede de escalada e um Skate Park de 250 m².

Conheça a Surf Center em Curitiba/PR

Com previsão de inauguração no segundo semestre de 2024, a Surf Center é um clube esportivo inédito, com uma piscina de ondas aquecida e coberta de mais de 1.400 m², além de um centro de treinamento completo.

“O clube oferecerá opções para toda a família, com modalidades voltadas para a prática esportiva e também para a interação dos sócios e momentos de convívio”, afirma Fabricio Stedile, Presidente da Aloha Investimentos e um dos idealizadores da Surf Center.

A Surf Center também recebe a chancela de outros nomes de destaque do surf como o campeão mundial Adriano de Souza, o mineirinho, que é um dos sócios do clube, e Marina Werneck, embaixadora do esporte e também sócia.

Ondas moduláveis para todas as idades e níveis

A Surf Center será um point para surfistas de Curitiba e região, de diferentes níveis, dos iniciantes aos acostumados a pegar altas ondas, como atletas profissionais. Crianças a partir dos 6 anos de idade já poderão cair na água.

Para quem deseja começar no mundo do surf ou já tem alguma prática, o clube também oferecerá aulas. As ondas poderão variar de meio metro a um metro de altura, com duração de 8 segundos a 12 segundos, ideais para Longboarders, BodyBoarders e ShortBoarding.

Por que se associar a Surf Center?

A Surf Center é um ambiente moderno, pensado para a diversão de todos os tipos de pessoas. Em uma área total de 3.500 m², o clube conta com benefícios exclusivos para surfistas e toda a família, que vão desde treinos e aulas com o método Brasil Surf, passando pela prática de outras modalidades esportivas e muito mais. Confira:

Cursos com atletas;

Área de convivência para sócios e suas famílias;

Loja com equipamentos e itens de surf, bem como outros acessórios esportivos;

Sala de pranchas;

Coworking com vista para a onda;

Vestiários completos;

Café e gastronomia diferenciada;

Estacionamento;

Espaços para eventos, cursos e palestras.

Ondas para todos os tipos de surfistas

O primeiro clube de surf com piscina de ondas aquecida e coberta do mundo mandará a onda perfeita a cada estilo e nível de surfista que cair na água para vivenciar uma experiência exclusiva.

Com ondas de direita moduláveis e adaptáveis a todas as pessoas, de crianças a adultos, desde iniciantes até os mais experientes, o clube será um point tanto para quem deseja aprender ou praticar o esporte como também para atletas profissionais treinarem e evoluírem.

“A democratização do surf é um sonho de qualquer profissional. Contar com uma piscina de ondas para a prática do esporte em uma cidade que não possui praias é fundamental para difundir, incentivar e fazer com que o surf cresça cada vez mais em nosso país”, afirma Mineirinho.

Tecnologia 100% nacional

O primeiro clube com piscina de ondas coberta e aquecida do mundo tem tecnologia 100% brasileira | Crédito: Shutterstock

Um dos diferenciais do primeiro clube de surf com piscina de ondas coberta e aquecida é a tecnologia 100% brasileira, responsável por gerar ondas perfeitas. Foram oito anos desenvolvendo um sistema capaz de competir com as tecnologias de terceira geração existentes no mercado.

Além disso, todos os maquinários, equipamentos e softwares utilizados também são nacionais. “O sistema é comprovado e confiável, relativamente simples e com baixo custo de manutenção”, afirma um dos sócios da Surf Center e fundador da Brasil Surf, Luiz Pexe.

A tecnologia usada é a RFID, que funciona por meio de transmissão via rádio, permitindo o armazenamento e a retenção de informações, com um chip e uma antena que permitem a comunicação entre o usuário e a central de controle.

Como a piscina de ondas funcionará?

A equipe responsável pela criação do gerador de ondas GT3K da Surf Center também desenvolveu uma pulseira inteligente para que surfistas de diferentes níveis possam cair na água para surfar as ondas escolhidas.

Funcionará assim: a tecnologia exclusiva da pulseira identificará a pessoa, produzirá a onda conforme suas habilidades e avisará o momento da onda perfeita para ela entrar na onda.

Isso será possível porque no momento da associação, todos os sócios da Surf Center poderão informar no cadastro qual o nível de surf. Assim, quando eles chegarem para a sessão, receberão a pulseira com seus dados e as informações serão repassadas automaticamente para o equipamento emissor das ondas.

Curitiba vai ter onda

A Surf Center é um espaço inédito para diversão, entretenimento e qualidade de vida de surfistas e a famíia, com toda segurança e exclusividade que só os melhores clubes do mundo oferecem.

Com localização privilegiada, distante apenas três minutos do Parque Barigui, a Surf Center é o point perfeito para você pegar altas ondas em plena capital paranaense e viver momentos inesquecíveis. Entre em contato agora pelo WhatsApp (41) 40404771 ou pelo site www.surfcenter.net e adquira seu título exclusivo.