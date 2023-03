A nova unidade de urgência e emergência tem capacidade de mais de 300 atendimentos ao dia, com 06 consultórios e 14 leitos de observação.

A Administração Pública de São José dos Pinhais, entendendo a necessidade da população e sua demanda por serviços de saúde acessíveis e de qualidade, promoveu no dia 17 de março a reabertura da UPA Rui Barbosa.

O local terá capacidade de mais de 300 atendimentos ao dia, com 6 (seis) consultórios e 14 (quatorze) leitos de observação com leitos de emergência, totalmente equipados com respirador e monitor cardíaco. A unidade também oferece raio x digital e exames laboratoriais de emergência 24 horas.

O retorno da UPA Rui Barbosa é uma ação de descentralização dos atendimentos de Urgência e Emergência do município, que irá beneficiar a população dos bairros próximos à unidade e diminuir o tempo de resposta, atenuando a demanda da UPA Afonso Pena e otimizando seu tempo de atendimento.

A unidade Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, oferece raio x digital e exames laboratoriais de emergência 24 horas | Fotos: Álvaro Matheus Heger e Sérgio Neves Filho / Prefeitura SJP

A Secretaria de Saúde ressalta que preferencialmente os atendimentos de pediatria sejam direcionados para a UPA Afonso Pena, uma vez que essa unidade possui o Pronto Atendimento Infantil.

Destaca-se também que, em situações de consulta eletivas e crônicas, os pacientes procurem suas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), pois as UPAs são para atendimentos de Urgência e Emergência.

Clique aqui para ler a matéria oficial da Prefeitura de São José dos Pinhais.