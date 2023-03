A distribuição dos carnês de IPTU 2023 começou no mês fevereiro pelos Correios, mas as guias também podem ser emitidas […]

A distribuição dos carnês de IPTU 2023 começou no mês fevereiro pelos Correios, mas as guias também podem ser emitidas pelo site da Prefeitura de Piraquara. Mais uma vez, o contribuinte tem a comodidade de efetuar o pagamento nos principais bancos, ou até mesmo sem sair de casa, por meio das plataformas digitais oferecidas. A cota única com desconto de 10% poderá ser paga até o dia 10 de março.

Para maior comodidade do munícipe, a novidade deste ano é o pagamento por meio do PIX de qualquer instituição financeira. O tributo também pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Viacredi cooperativa Ailos por meio do aplicativo do celular, internet banking ou nos caixas eletrônicos. Ainda é possível pagar as guias nas Casas Lotéricas da CEF.

IPTU garante melhorias em toda a cidade

IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano, está na Constituição (art. 156) e deve ser pago por pessoas físicas e jurídicas que possuem imóveis em seu nome. O objetivo desta arrecadação é obter recursos financeiros para investimentos no município. O cálculo do IPTU está baseado no valor venal de cada imóvel (diferente do valor de mercado).

Como a maior parte da área de Piraquara é de proteção ambiental, o que impede a instalação de indústrias, uma das principais fontes de recursos no município é o IPTU. O pagamento deste tributo é de extrema importância, pois ele é destinado as áreas da saúde, educação e também para execução de obras e melhorias que refletem diretamente na vida da população.

Emissão pela internet

A emissão das guias deve ser feita por meio do site oficial da Prefeitura de Piraquara: www.piraquara.pr.gov.br

– Central de Atendimento > Portal do Contribuinte > Débitos > Emissão de 2ª Via de Carnê

Emissão de 2ª via do Carnê – Clique aqui

(A emissão pode ser feita utilizando o número de Cadastro)