Programas feitos em família reforçam laços afetivos e garantem qualidade de vida

A rotina não é nada fácil, nós sabemos! Conciliar compromissos de trabalho, tarefas domésticas, a agenda dos filhos e as demais obrigações do dia a dia parece uma missão impossível em muitos momentos. Mas, mesmo com toda essa demanda, é essencial separar um tempo para aproveitar a diversão em família e buscar programas descontraídos que reforcem laços afetivos e garantam qualidade de vida.

O verão é o período do ano perfeito para essa folga. As férias escolares e o fôlego do início de um novo ano oferecem a oportunidade ideal para que as famílias confraternizem e vivam momentos de descanso e diversão.

Resgatar o lazer em família é uma forma de fortalecer a união entre pais e filhos, estabelecer relacionamentos familiares saudáveis, ajudar no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e criar memórias que serão lembradas para sempre com muito carinho.

Além disso, os momentos de diversão servem como fonte de relaxamento, alívio do estresse e são uma maneira de criar mais cumplicidade, carinho e troca de experiências entre pais e filhos.

Como encontrar o programa ideal para curtir em família?

Sair da rotina é fundamental para que a família possa viver e compartilhar novas experiências. Uma dica é buscar um ambiente de lazer completo, onde todos possam estar em contato com a natureza, desconectados da rotina e do mundo digital.

Vale combinar entre a família que as férias de verão serão um momento para viver de forma plena, estar presente e se divertir sem limites. As atividades ao ar livre, como cavalgadas, práticas esportivas, banhos de piscina, jogos interativos, tirolesa e outras formas de entretenimento, costumam agradar bastante às crianças e aos adultos.

Conheça a Pousada Ribeirão das Flores!

Uma excelente opção de lazer e entretenimento para toda a família em Curitiba e região é a Pousada Ribeirão das Flores. O local oferece completa infraestrutura para quem busca um ambiente de descanso e diversão, com espaços agradáveis, comida da melhor qualidade e muito contato com a natureza.

Localizada na divisa de Rio Branco do Sul com Castro, no Paraná, a apenas 84km de Curitiba, a Pousada Ribeirão das Flores proporciona aos hóspedes o ar puro da montanha, muito conforto, natureza exuberante, muitas opções de passeios, aventuras e brincadeiras, comida típica da fazenda e muita diversão. A infraestrutura da pousada conta com:

Acomodações em apartamento ou chalé;

Passeios de 4×4;

Atividades recreativas;

Bondinho;

Cachoeira;

Caminhadas;

Cavalgadas;

Castelo;

Jardineira;

Parquinho infantil;

Piscina aquecida;

Piscina com toboágua;

Piscina infantil;

Salão de jogos;

Tirolesa;

Water Ball;

Ski Bunda;

Salão de Festas.

