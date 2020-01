São 12 sabores com preços promocionais à disposição dos clientes

Ninguém resiste a uma boa pizza, preparada com ingredientes de qualidade e assada de forma perfeita no tradicional forno à lenha. Melhor ainda se essa delícia for oferecida a preços promocionais e com grande diversidade de sabores à disposição dos clientes.

É exatamente isso que a Pizzaria Dom Martiello oferece aos apaixonados por pizza de Curitiba. Com o melhor custo-benefício e sabores marcantes, o estabelecimento garante preços imbatíveis para as pizzas retiradas no balcão.

A pizzaria já é tradicional na região do Cristo Rei e ficou famosa por oferecer as melhores pizzas de Curitiba, com sabores tradicionais e nobres, perfeitos para todos os gostos. Além das pizzas doces e salgadas do cardápio, a casa também oferece calzones, porções e bebidas, como, por exemplo, o melhor chopp artesanal da região sul, ideal para o happy hour.

A seleção dos ingredientes e todos os detalhes do preparo fazem da pizza da Dom Martiello uma referência em qualidade, quem prova fica fã! Cada receita é pensada e preparada com carinho, com o objetivo de surpreender o paladar dos clientes e proporcionar uma experiência gastronômica única e memorável.

Para inovar na forma de atendimento ao cliente e agilizar os pedidos e entregas de pizzas, a Dom Martiello investiu em um site totalmente intuitivo, no qual é possível realizar o pedido online para delivery ou retirada no balcão. No endereço eletrônico, o cliente pode selecionar se deseja uma pizza pequena, média, grande ou gigante. Também há a opção de combos e bebidas variadas.

Nos pedidos para retirada no balcão, o tempo de preparo das pizzas é de apenas 25 minutos, garantindo a rapidez que o cliente deseja na hora de matar a fome com uma incrível pizza. Na lista de sabores com preços promocionais, a R$ 28,90, estão as pizzas de bacon e milho, alho e óleo, bacon e tomate, banana, berinjela, brócolis, calabresa, da mamma (molho, tomate e presunto), escarola, frango, marguerita e mussarela.

A melhor pizza de Curitiba espera por você!

Com um cardápio especialmente pensado para agradar todos os perfis de clientes, a Dom Martiello garante um excelente atendimento, com equipe qualificada e total dedicação. As pizzas promocionais da Dom Martiello estão disponíveis todos os dias da semana para retirada no balcão, das 18h até 1h45 da manhã. Já o salão da pizzaria funciona sempre das 18h às 23h30.Aproveite para conhecer também os sabores nobres do cardápio, com pizzas de barbecue, bolonhesa, banana com chocolate, alicci, brigadeiro, champignon com palmito, tomate seco e mussarela de búfala, filé mignon, peperone e muito mais. Acesse o site oficial da Pizzaria Dom Martiello e faça seu pedido! Se preferir, ligue para (41) 3262-8857 ou (41) 3154-1717, peça sua pizza e retire no endereço Rua Prefeito Ângelo Lopes, 36 – Cristo Rei. Você vai se apaixonar!