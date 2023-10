A Pipoca Gourmet Curitiba atualiza um clássico brasileiro e é uma excelente opção de brinde para o seu chá de bebê, festa de aniversário ou evento corporativo.

Que a pipoca é um clássico brasileiro, todo mundo sabe. Doce ou salgada, esta integrante deliciosa e versátil da nossa culinária é uma verdadeira campeã no gosto de crianças e adultos, seja na hora de acompanhar o filme que escolhemos para assistir, de passear no parque ou de torcer durante um jogo no estádio.

Só de lembrar, muita gente já fica com água na boca.

Quem é que não adora ouvir o milho estourando, a preparação do ambiente e todo o ritual que saborear uma pipoquinha envolve? Quem é que não lembra daquele dia no cinema ou na praia, passeio de final de semana, festa junina ou daquela vitória do time do coração com um pacote de pipoca em mãos?

Mas mesmo os momentos e produtos clássicos podem ser reimaginados e atualizados. E com a pipoca, não poderia ser diferente. Você já ouviu falar em Pipoca Gourmet?

Pipoca Gourmet Curitiba

A Pipoca Gourmet Curitiba atualiza um clássico brasileiro.

Apresentamos mais de 20 sabores deliciosos que vão além do óbvio, para você que quer encantar os convidados de eventos como chá de bebê e aniversário dos filhos, ou de eventos corporativos como reuniões de equipe, convenções de vendas, lançamentos de produtos, treinamentos, feiras da área da sua companhia, aniversários de empresa, comemorações de final de ano ou demais encontros e celebrações que você esteja encarregado de organizar.

Escolha entre as nossas pipocas gourmet doces, salgadas ou agridoces. Você também pode montar um kit com seus sabores de preferência e personalizar as embalagens. Afinal, os detalhes fazem toda diferença para quem está organizando um evento marcante, não é verdade?

A lembrança ideal para seu chá de bebê, aniversário ou evento corporativo

Estas serão as lembrancinhas perfeitas para você que quer inovar e fazer todo mundo sentir ainda mais saudade do seu evento | Foto: Divulgação

Todos os nossos produtos são feitos com milho importado do tipo mushroom, que é maior, mais denso e arredondado que o milho tradicional, o que permite mais uniformidade no grão estourado, além de uma melhor aderência da cobertura. A nossa pipoca gourmet é estourada sem óleo, o que ajuda a destacar os sabores selecionados, e nossas embalagens são lacradas para garantir a crocância por até três semanas depois de feitas.

Além do milho, nossos ingredientes de cobertura, como os diversos tipos de chocolates, também são nobres, de alta qualidade, para que você e seus convidados tenham um novo prazer a cada mordida.

Nossos produtos são ótimas opções como lembranças para o seu chá de bebê, festa infantil ou evento corporativo. Não perca esta chance de surpreender seus convidados com este clássico reimaginado, feito para surpreender e encantar o paladar de seus convidados.

São mais de 20 sabores para você escolher

Com a Pipoca Gourmet Curitiba, você tem mais de 20 sabores nobres disponíveis para animar sua festa de aniversário, celebração ou evento corporativo, entre doces, salgadas e agridoces.

Além do evento, com esta lembrancinha você vai trazer mais uma experiência exclusiva para seus amigos, parentes ou colegas de trabalho.

Entre em contato conosco para personalizar o kit perfeito para seu chá de bebê, festa de aniversário ou evento corporativo. Faça seu pedido pelo WhatsApp (41)998105300 ou pelo Instagram @pipoca.gourmet.curitiba.