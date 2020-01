É possível aprender a salvar vidas com o curso da Pickler Team Rescue

Cursos voltados à área da saúde não perdem ênfase no mercado. Um deles é o de Socorrista Resgatista, com atuação abrangente e em expansão, oferecido pela Pickler Team Rescue.

Que tal aprender a salvar vidas? O curso de Socorrista Resgatista ensina os primeiros socorros para atender vítimas em risco, cuidados de manejo e atendimento humanizado. A área, com diversos pontos de atuação, se mostra uma alternativa viável para quem deseja fazer uma especialização.

O que faz o socorrista?

A partir do momento em que recebe a solicitação de emergência, o socorrista se põe atento ao caso. O atendimento se dá pelos primeiros socorros, técnicas de imobilização e remoção da vítima, além de procedimentos de resgate em situações perigosas, como em grandes alturas.

O mercado de trabalho é abrangente. A atuação do profissional se dá em, por exemplo, resgates rodoviários ou industriais, SAMU, empresas de emergência médica, atendimento de socorro e prevenção em eventos e casas noturnas e também auxilia no treinamento de primeiros socorros em empresas.

Como e onde fazer o curso?

Quem deseja fazer o curso precisa atender alguns requisitos. É necessário ter mais de 18 anos, possuir ensino médio completo ou estar cursando o último ano. Não há restrição de idade, basta ter boa condição de saúde para realizar a especialização. O curso não exige formação prévia na área da saúde e nem teste físico de aptidão.

A Picker Team Rescue é uma instituição referência na área da saúde, com especializações e atendimentos de excelência. Os professores são profissionais formados na área da saúde e atuantes em serviço de emergência, com vivência diária e atualizações frequentes no ramo. A equipe atende emergências em empresas e também grandes eventos, como o SuperBike Brasil, maior campeonato de motovelocidade das Américas e jogos do Coritiba Foot Ball Club. Dessa forma, o aluno conhece diversas realidades da área e diferentes estruturas de atendimento pré-hospitalar.

O curso garante ao estudante uniforme personalizado para atendimento. O estágio é realizado nas ambulâncias da instituição, oferecendo vivência na área e acompanhamento nas situações de emergência. Quando o curso é finalizado, o estudante recebe a certificação de Socorrista Resgatista e certificados complementares em Suporte Básico de Vida (SBV), Técnicas de Imobilizações e Remoção de Vítimas, Noções de Resgate em Altura, Brigada de Emergência e Socorro em Áreas Remotas.Para saber mais sobre o curso, acesse o site http://picklerteam.com/.