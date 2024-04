Como escolher o melhor app de apostas? Essa dúvida pode assombrar até mesmo os apostadores mais experientes. Para ajudá-lo nessa missão, criamos um guia para ajudá-lo. Confira e escolha seu app de apostas preferido.

Classificação do melhor app de apostas

Para escolher o melhor app de apostas, você precisa avaliar fatores que são relevantes para você. Por exemplo, o bônus de boas-vindas, o design, os métodos de pagamento e a facilidade para se cadastrar.

Na nossa seleção, além desses fatores, consideramos itens como a usabilidade do site mobile para dispositivos móveis (para o caso de operadoras que não possuem app).

Da mesma forma, avaliamos também se o app ou site é responsivo, quais são as especialidades da casa, a facilidade para se cadastrar e para apostar e a experiência do usuário em geral.

Com base em nossos testes reais, classificamos as casas de apostas da seguinte forma:

Stake – o melhor app para apostar com criptomoedas Betano – o melhor app para apostas esportivas em futebol Bet365 – o melhor app em experiência do usuário Esportes da Sorte – o melhor app para apostas esportivas KTO – o melhor app para cassino PokerStars – o melhor app de apostas para jogadores de poker F12bet – o melhor app para apostar ao vivo 1xbet – o melhor app para veteranos Pixbet – o melhor app em pagamentos rápidos Galera Bet – o melhor app para futebol nacional

Stake – o melhor app de apostas para apostar com criptomoedas

Apesar de estar na nossa lista de melhor app de apostas, na verdade, vamos avaliar o site mobile da Stake. Afinal, o mesmo pode ser usado no navegador sem problemas.

Você pode se registrar de várias maneiras diferentes: seja por um clique ou pelas suas redes sociais.

Apesar de não ter um app ser um ponto positivo, você pode criar um atalho no seu telefone com o site mobile. Assim, ele funcionará como se fosse um app nativo.

O design é agradável, mas não é intuitivo. Afinal, a tela inicial não vai direto ao ponto.

Em outras palavras, você precisa encontrar a seção de apostas em meio aos banners da tela inicial. Outra solução é clicar em Procurar.

Contudo, o site é responsivo em Android e iOS, o que conta muitos pontos. Da mesma forma, tem todos os recursos da versão desktop.

O maior atrativo do app são criptomoedas. Afinal, ele não tem fama de melhor app de apostas na categoria em vão.

No site, você consegue comprar criptomoedas, transferi-las (para depósito e saque) e apostar com esse método inovador.

A casa de apostas não conta com bônus exclusivos para o site móvel e não tem bônus de primeiro depósito.

O processo é bastante intuitivo. Porém, se você não tem experiência com essas transações, pode ficar um pouco confuso.

Por fim, nossa experiência no app foi positiva no momento em que encontramos a área de apostas. As odds ficam bem destacadas e os mercados também.

Betano – o melhor app de apostas esportivas em futebol

O Betano é o melhor app de apostas para quem deseja apostar em futebol, especialmente, o nacional.

Apesar de atender bem às necessidades de vários perfis de apostadores, uma das falhas da operadora é não contar com um app para iOS, limitando sua experiência para quem possui um iPhone, por exemplo.

A boa notícia é que é possível contornar essa limitação usando o site otimizado para dispositivos móveis. Ele funciona bem no Safari e você pode facilmente criar um atalho para o site oficial no seu telefone. Dessa forma, ele funcionará quase como um app nativo.

Agora, vamos voltar ao que interessa. O app é seguro e tem compatibilidade com as versões mais recentes do Android.

Um dos pontos de destaque do app é sua gama de seleções para mercados de futebol. Além disso, a aplicação se mostra eficiente para apostar em tempo real, especialmente devido à transmissão ao vivo.

No geral, esse é o melhor app também em termos de recursos. Afinal, os usuários contam com cash out e estatísticas em tempo real.

As formas de pagamento do aplicativo também são atrativas, variando do PIX ao boleto bancário.

Por fim, o bônus de boas-vindas de 100% para primeiro depósito de até R$ 500 também é um motivo e tanto para se registar no app. Para isso, você precisa usar um promo code no momento do seu cadastro.

Bet365 – o melhor app em experiência do usuário

Em primeiro lugar, saiba que vamos falar sobre o melhor app de apostas focado no usuário. Apesar de disponível somente para Android no Brasil, ele oferece uma experiência completa também em seu site mobile para iOS.

O processo de registro na casa de apostas é muito simples. Além disso, você pode ganhar até R$ 200 em créditos de apostas no seu primeiro depósito a partir de R$ 30.

Em relação às funcionalidades, o aplicativo oferece os mesmos recursos do site para desktop. Contudo, o diferencial é a segurança pois a aplicação tem a opção de login biométrico para proteger a sua conta.

As estatísticas em tempo real, live streaming e cash out são grandes diferenciais do app. A variedade de esportes para apostar também é um ponto forte. Afinal, além do futebol, você conta com vôlei, basquete, futebol americano, tênis e muitas outras modalidades.

Esse também é o melhor app de apostas em termos de pagamento. Você pode depositar via PIX, TED, boleto, carteiras digitais e cartão de crédito.

No geral, o app não trava, o layout é clean e a navegação é intuitiva. A aplicação deixa ao alcance tudo o que você precisa para ter uma boa experiência.

A velocidade do app é satisfatória, os eventos e odds são bem organizados e o mecanismo de busca é muito eficiente.

Além disso, o chat está disponível 24 horas para atender suas solicitações. Entretanto, a nossa dica é que você evite os finais de semana para acioná-la. Afinal, o volume de procuras é maior, o que torna a central menos eficiente.

Em suma, podemos dizer que esse é um app perfeito para quem busca uma experiência prática e agradável.

Esportes da Sorte – o melhor app para apostas esportivas

O Esportes da Sorte ainda não conta com um app nativo. Entretanto, vale a pena avaliar a sua versão de site mobile.

Primeiramente, essa versão da operadora oferece tudo o que você encontra na versão desktop. Assim, você não precisa estar na frente no PC ou notebook para fazer suas apostas.

As oods e os mercados da casa de apostas atendem às necessidades essenciais dos apostadores. Apesar de contar com cassino e eSports, o ponto forte da operadora são as apostas esportivas. Especialmente em futebol.

Por exemplo, a casa de apostas patrocina vários times brasileiros, além de campeonatos.

O ponto negativo é a ausência de bônus de boas-vindas. Por outro lado, os métodos de pagamentos são abrangentes. Porém, não aceita PIX.

A nossa experiência no site mobile foi agradável. Contudo, as letras são muito pequenas, o que pode limitar a limitar a experiência em telas menores. O site é intuitivo, mas trava um pouco, especialmente na seção de cassino. No geral, as informações estão bem organizadas e você acha com facilidade o que procura.

KTO – o melhor app de apostas para cassino

A KTO é famosa por suas parcerias com grandes fornecedores de serviços de cassino. Portanto, ele é o melhor app de apostas nessa modalidade. Mesmo que não tenha um app para Android e iOS no Brasil, vamos avaliar o seu site mobile.

Com uma ampla gama de games, bingos, jogos de cartas e roletas, ele surpreende com transmissões ao vivo de alta qualidade.

A operadora tem uma interface amigável no site mobile e todas as seções estão bem definidas. O site pode travar um pouco na seção de cassino, mas não há problemas para jogar ao vivo, por exemplo.

A nossa dica é que você abra o app em um navegador atualizado para evitar problemas no seu telefone. No geral, o site carrega rápido e oferece todos os recursos da versão para desktop.

Os processos de registro, depósito, aposta e saque são acessíveis no seu celular. Então, você pode entrar em ação onde e quando quiser.

Em relação aos métodos de pagamento, não é possível usar cartão de crédito ou TED. Contudo, você pode apostar por criptomoedas, PIX ou carteiras digitais.

PokerStars – o melhor app de apostas para jogadores de poker

Esse é o melhor app de apostas para jogar poker onde e quando você quiser. Disponível para Android (aparelhos mais novos) e iOS, o app é robusto, funciona bem em iPads e é prático e funcional.

Apesar de ser responsivo, o app trava em algumas abas. Além disso, ele não é muito intuitivo. Por ser um site que também conta com apostas esportivas e cassino, espera-se que seja mais organizado.

Na parte de esportes, a aplicação tem odds destacadas e partidas e modalidades bem acessíveis. Já na área de cassino, o aplicativo não responde tão bem devido ao excesso de banners.

Entretanto, na área de poker, mesmo em transmissões ao vivo, não apresenta qualquer problema.

Além disso, a plataforma oferece uma variedade de métodos de pagamento. Por exemplo, PIX, TED, carteiras digitais, boleto e cartões de crédito.

Em geral, o app funciona bem, especialmente em aparelhos com iOS. Apesar do excesso de banners no cassino, a aplicação funciona bem, carrega rápido e cumpre bem a sua função, especialmente em jogos de poker.

F12bet – o melhor app de apostas ao vivo

Essa é uma operadora recente no mercado. Talvez, essa seja uma das razões para a casa de apostas não ter um app nativo. Neste tópico, vamos avaliar seu site para dispositivos móveis.

Antes de mais nada, saiba que esse é o melhor site para apostar ao vivo. Com cashout, promoções sazonais, quizzes e previsões, ele conta também com mercados focados em transmissões ao vivo.

O boletim de apostas, a central de ajuda e outras áreas do site ficam bem à vista, o que facilita muito a experiência do usuário.

A operadora também conta com várias modalidades esportivas e não se limita somente ao futebol, mesmo que esse seja seu ponto forte. Em relação aos mercados, as opções de longo prazo são competitivas e as odds também são justas.

Um ponto de melhoria está relacionado aos métodos de pagamento, que se limitam a carteiras digitais, PIX e criptomoedas.

Por outro lado, o processo de apostar é simples e intuitivo em todas as modalidades. Em suma, nossa experiência foi positiva no site mobile. E as seleções para apostas ao vivo fazem com que esse seja o melhor app de apostas ao vivo.

1xbet – o melhor app para veteranos

Esse é o melhor app de apostas para veteranos. Afinal, sua versão disponível somente para Android, oferece uma gama de seleções para mercados de curto e longo prazo, o que possibilita estratégias mais complexas.

A aplicação conta com todos os recursos do site para desktop. A sua vantagem é que ela é mais bem organizada.

Além de apostas em futebol, a casa cobre mais modalidades esportivas, cassino e eSports. Os métodos de pagamento são abrangentes e incluem o PIX.

A central de atendimento está disponível no app via chat. Porém, você também pode mandar um e-mail para o Suporte.

Apesar de parecer complexo, o layout do aplicativo só precisa de tempo para que você se acostume. Afinal, tudo o que você precisa para se registrar, depositar, apostar e sacar está bem ao seu alcance.

As estatísticas em tempo real, o cash out e as transmissões ao vivo fazem com que o app para Android seja completo.

Para os usuários de iPhone a falta da aplicação nativa pode ser resolvida se você adicionar um atalho do site mobile em seu Iphone. Afinal, essa versão funciona tão bem quanto o app e site para desktop.

Em suma, mesmo que seu layout intimide iniciantes e que não tenha app para iOS, o app é completo e perfeito para apostadores que buscam novas possibilidades em uma plataforma de apostas.

Pixbet – o melhor app em pagamentos rápidos

Essa casa de apostas possui um app para Android. Esse é um ponto negativo porque restringe usuários do sistema iOS.

Conhecida por ter o melhor app de apostas em pagamentos rápidos, seu destaque é o pagamento instantâneo por PIX.

Em relação à experiência do usuário, o aplicativo oferece as mesmas funcionalidades do site para desktop. A interface é bem organizada, a navegação é fluida e o sistema é responsivo.

Da mesma forma, há uma grande variedade de modalidades esportivas, além de esportes virtuais e cassino. Todos eles funcionam de forma satisfatória no app.

A transmissão ao vivo e o cash out são boas funcionalidades para quem deseja explorar os mercados ao vivo da aplicação.

Em relação aos pagamentos, além do PIX, você pode apostar usando várias outras moedas. Incluindo as crypto.

Um ponto negativo da casa é a ausência de um bônus de boas-vindas. Além disso, há poucas promoções para usuários cadastrados.

Contudo, se você deseja um aplicativo funcional e que permite que você aposte sem problemas, essa pode ser uma opção interessante.

Galera Bet – o melhor app de apostas para futebol nacional

Esse é o melhor app de apostas para o futebol nacional. Prova disso, é que a operadora patrocina o Brasileirão e diversos times nacionais.

Antes de mais nada, saiba que vamos avaliar o site mobile. Afinal, a casa de apostas não possui aplicativo para Android ou iOS.

Em relação às opções da operadora, destacamos o futebol e demais modalidades esportivas. Nesse sentido, a plataforma oferece uma experiência completa em termos de mercados. Além de oferecer odds justas.

O layout da casa de apostas é bem organizado. O sistema é responsivo e a interface é intuitiva e agradável, mesmo em telas menores.

A navegação é rápida. Contudo, trava um pouco na área de cassino e de eSports. As transmissões ao vivo não são o ponto forte do app.

Em geral, tivemos uma experiência positiva no site mobile. Ele funciona bem, não trava com frequência e você encontra tudo o que precisa com facilidade na sua página inicial.

O melhor app de apostas: Perguntas Frequentes

1 – Qual app para apostas esportivas?

Alguns exemplos do melhor app de apostas são Bet365, Betano e 1xbet.

2 – Qual o melhor site de apostas para iniciantes?

A Bet365 é considerado o melhor app de apostas e site para iniciantes

3 – Qual o melhor aplicativo de apostas?

Essa pergunta é muito relativa. Afinal, você precisa avaliar as características mais importantes para você. Entretanto, neste artigo, recomendamos algumas plataformas que podem atender aos mais diversos perfis de apostadores.

4 – Qual aplicativo para apostar jogo?

O melhor app para apostar em futebol é o 1xbet. Contudo há outras opções como o Betano, Pixbet e Betfair.

5 – Qual app de apostas que dá dinheiro para começar?

Os bônus de boas-vindas estão disponíveis em várias casas de apostas. Por exemplo, na 1xbet, Bet365 e Betano.