Com novo empreendimento na região do Batel, MRV oferece novas formas de financiamento e melhor custo-benefício

Passando mais tempo em casa durante o período de distanciamento social, muitos curitibanos têm sentido falta do conforto da casa própria. Com a taxa de juros no patamar mais baixo da história, a procura por apartamentos em plataformas online sofreu um aumento significativo durante a pandemia e as empresas têm feito novos lançamentos para atender à demanda, utilizando a tecnologia para estar próximo dos clientes. A MRV, plataforma de soluções habitacionais que lidera o mercado no país, acaba de lançar um novo empreendimento para os curitibanos que querem morar na região do Batel com o melhor custo-benefício e condições de pagamento facilitadas.

O residencial Château D’Angelis é o segundo empreendimento da empresa em Curitiba a utilizar o financiamento imobiliário na planta com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), formato que proporciona ao consumidor um financiamento a preços baixos e com condições facilitadas de pagamento. Com apartamentos de dois quartos com suíte a partir de R$ 299 mil, o Château D’Angelis apresenta os diferenciais dos designs mais modernos da MRV, com opção de sacada com churrasqueira e a qualidade da marca líder no mercado. As áreas comuns do empreendimento possuem pomar, espaço gourmet, espaço kids, espaço pet, área fitness coberta, sala de cinema, sala de jogos e salão de festas. Além da localização privilegiada, o condomínio tem segurança completa e todos os apartamentos têm vaga de garagem.

Segundo o gestor executivo de vendas da MRV, Willians Ribeiro, o período de isolamento tem marcado uma mudança no comportamento dos consumidores em Curitiba. “Cada vez mais, temos visto clientes em busca da casa própria considerando com bastante atenção as vantagens de um condomínio com lazer equipado”, comenta Willians. “Passando mais tempo em casa e, em muitos casos, utilizando a casa também como local de trabalho, percebemos que o lar tem se tornado cada vez mais o centro das nossas vidas. E esse conforto da casa própria é o que tem levado muitos clientes a escolherem a MRV”.

Vendas 100% digitais

Para garantir a segurança e também para facilitar a vida dos clientes, a MRV adaptou rapidamente sua plataforma de vendas digitais, lançada no Paraná no final de março. Por meio da plataforma criada pela empresa, o cliente pode fazer todos os processos sem sair de casa: da escolha do condomínio e da unidade, passando pelo envio da documentação, simulação e envio da documentação para análise de crédito, negociação da proposta e assinatura do contrato digital. É possível também fazer uma visita virtual ao apartamento, para conhecer os detalhes do imóvel. Todas as etapas são acompanhadas remotamente pelo time de corretores da empresa, sempre presente para ajudar em todo o processo.

“A possibilidade de enviar todos os documentos e fazer a assinatura do contrato online tem sido um fator muito comentado pelos clientes, uma vez que torna a compra mais fácil e ágil, sem falar na tranquilidade de concluir a compra sem precisar sair de casa”, destaca Willians Ribeiro. Para os clientes que desejarem ou precisarem ir até a loja, a MRV disponibiliza um carro particular em parceria com a Uber, para a ida até o stand de vendas e de volta para casa. Além disso, todas as lojas estão atendendo com visitas agendadas, para evitar aglomerações e as equipes da MRV estão preparadas para atender com segurança, adotando todas as medidas necessárias para garantir o bem estar de clientes e colaboradores.

Para agendar uma visita ao decorado os clientes podem entrar em contato pelo site da MRV ou pelo telefone 4004 9000.

Central de Vendas Ecoville

Telefone : (41) 99511-4221

Endereço: Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3901, Curitiba / PR