Com algumas unidades ainda disponíveis, o plantão de locação do Macopa Eco Mall acontece de segunda a sexta- feira, das 9h às 17h e aos sábados das 9h às 13h

Curitiba está prestes a inaugurar o primeiro open mall da cidade, o Macopa Eco Mall. Este empreendimento sustentável, que contará com lojas, inclusive de grandes marcas do mercado, espaço para alimentação, lazer e entretenimento, é uma oportunidade única para você abrir seu negócio.

Com 12 mil m²de área (ABL), o novo mail está localizado em uma região privilegiada e estratégica de Curitiba, o bairro do Pinheirinho, próximo ao hospital Zilda Arns e ao terminal do Pinheirinho.

Um projeto sustentável

A construção do Macopa Eco Mall acontece onde antes funcionava a tradicional fábrica Macopá Lâminas e Compensados, uma parte importante da história da capital paranaense, que está sendo preservada no projeto arquitetônico do novo empreendimento.

Além de aproveitar a antiga estrutura da fábrica, que está sendo repaginada com instalações ecológicas modernas, o empreendimento contempla ainda diferentes formas de ajudar o meio ambiente, tudo com um design acolhedor e inovador.

Outras iniciativas sustentáveis do Macopa Eco Mall são a presença de um bosque preservado em uma área de 2 mil m², menor consumo de energia devido à luminosidade natural (open mall), e está no escopo para os próximos anos o uso da energia solar e o reaproveitamento e reuso da água das chuvas.

Estrutura do Macopa Eco Mall

imeiro mall horizontal de Curitiba contempla diferentes iniciativas sustentáveis, como energia solar e reuso de água | Foto: MACOPA

Inspirado na tendência de alguns shoppings internacionais, o Macopa Eco Mall traz para Curitiba o conceito de empreendimento a céu aberto, um Open Mall com estrutura horizontal que oferece maior conexão entre clientes e lojas, área gastronômica, de entretenimento e estrutura de lazer.

Entre as lojas âncoras já confirmadas estão Cobasi, Balaroti e Ciello, e o empreendimento contará com amplo estacionamento com vagas cobertas e descobertas. O Macopa é um lugar para toda família e atenderá toda a região de Curitiba.

O aluguel mais barato entre os shoppings

Além de ter uma estrutura moderna e mais sustentável, o open mall de Curitiba tem o melhor aluguel para você que deseja empreender. O Macopa ainda possui unidades de lojas disponíveis, com plantão de locação de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, ou entre em contato pelo WhatsApp (41) 99664-5852.

