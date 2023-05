Com fórmula exclusiva desenvolvida pela Guararapes, o G-Clean limpa sem agredir superfícies e móveis em MDF

Se você precisa de um produto para limpeza leve, do dia a dia em casa, ou mais pesada, como na marcenaria, o G-Clean é a solução certa! Ele é o limpa-MDF perfeito para remover gordura, sujeira, marcas de dedo, resíduos de marcenaria, manchas de canetas ou de maquiagem, tudo sem agredir ou prejudicar o material e nem deixar um aspecto engordurado.

A sua fórmula exclusiva foi desenvolvida pela Guararapes, marca comprometida em oferecer soluções inovadoras para marcenarias, indústrias moveleiras ou residências.

Limpeza de superfícies em MDF

A fórmula totalmente original do spray para limpeza G-Clean possibilita que ele seja usado tanto em limpezas leves do dia a dia, como também nas mais pesadas.

O produto remove as manchas sem danificar ou agredir o mobiliário. O G-Clean é uma solução completa para limpezas com muito mais praticidade e qualidade.

Como usar o G-Clean spray

Para limpar a superfície ou móvel em MDF use apenas o G-Clean e um pano seco de algodão. | Foto: Divulgação

A aplicação do spray de limpeza de superfícies em MDF da Guararapes é muito simples. Borrife o G-Clean sobre a superfície e passe um pano de algodão macio e seco sempre na mesma direção. Nada de movimentos circulares! Outra sugestão é evitar esponjas ou tecidos sintéticos.

Se a superfície está com acúmulo de comida ou outras substâncias gordurosas, use um papel absorvente primeiro, depois aplique o spray limpador de MDF e finalize com o pano seco de algodão.

Produtos proibidos para limpar MDF

Alguns produtos são muito agressivos para superfícies em MDF. Em vez de limpar, o uso delas pode provocar novas manchas ou alterar a tonalidade do móvel. Confira quais substâncias não devem ser usadas:

Ceras;

Água sanitária;

Óleos;

Lustra-móveis;

Esponjas ou escovas ásperas;

Thinner;

Limpadores multiúso.

Não coloque sobre a superfície do MDF assadeiras, panelas, outros utensílios resfriados ou quentes, e panos molhados ou úmidos.

Com esses cuidados e uso do G-Clean para limpeza, você conservará os móveis em MDF em bom estado por mais tempo, seja em casa ou no escritório.

Você pode comprar o G-Clean Spray 500 ml com exclusividade no site da Casa Guararapes.

Compre o G-Clean spray na Casa Guararapes

Você pode comprar o Limpa-MDF G-Clean, spray de 500ML, exclusivamente no site da Casa Guararapes.

A Guararapes é referência nacional na produção de painéis de MDF, e a segunda maior exportadora de painéis compensados do Brasil, com 39 anos de história.

