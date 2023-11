Com o melhor preço do mercado em mais de 30 mil itens, site da Ferramentas Kennedy é referência na venda de equipamentos profissionais

A loja é uma das maiores vendedoras da categoria no Brasil, como mostra o Relatório Setores do E-commerce SimilarWeb & Conversion. Para isso, desde sua fundação em 1995, a FK tem se dedicado entregando máquinas e itens de marcas especialistas aos profissionais de diferentes áreas.

A conquista da Ferramentas Kennedy reflete não apenas o crescimento do e-commerce deste segmento no Brasil, mas também o sucesso de uma empresa que investe na satisfação do cliente, na diversidade de produtos com qualidade e na inovação constante.

Esse crescimento da loja no mercado de lojas online se deve a vantagens oferecidas pela empresa e aos 4P’s fundamentais do marketing aplicado na FK que são Produto, Preço, Praça e Promoção, segundo Rodrigo Budel, fundador da loja online da Ferramentas Kennedy.

“Trazendo pra dentro da nossa realidade é achar o produto certo para o nicho que a gente quer, ou seja, pra praça que a gente quer, pro cliente que a gente quer, na cidade e onde a gente determinou pra atender”, completou.

Além disso, Rodrigo explica que o segmento de ferramentas tem dado preferência ao mercado online devido a dois principais fatores: A realidade de um público mais novo no mercado e a mudança cultural movida pela região. Isso porque, o público jovem busca por ferramentas de qualidade a preços justos e compra fácil, enquanto por região porque ocorrem preços mais altos e opções de compra limitadas.

Para alcançar todo o país, atualmente a loja conta com mais de 600 fornecedores renomados e 18 centros de distribuição espalhados em todas as regiões do Brasil. Com isso, a FK promete atender ao seu público com as melhores condições de frete, entregas ágeis e seguras em todo o país.

Com um catálogo de mais de 30 mil itens, a loja tem desde ferramentas manuais até maquinário pesado industrial. Por isso, a Ferramentas Kennedy orgulha-se em manter o título de ser um dos maiores e-commerce do país da categoria, atendendo a várias áreas profissionais e domésticas.

Perguntado sobre o que esperar do e-commerce e o cenário da FK para alcançar a liderança no país, Rodrigo entregou um parâmetro de 10 anos, estando mais próximo de cada cliente através dos centros de distribuição alocados em cada estado, diferente do que é hoje.

“Como? a gente vai chegar mais perto do consumidor, não com lojas físicas, que podem até ter, mas estando presente dentro do estado em que o cliente está”, complementou. Unido a isso, também deve entrar benefícios que atraem e inovem o atendimento B2B, aproximando o cliente com mais vantagens para entregar.

Além de atuar no e-commerce, a FK atende a 07 lojas físicas, com a maior parte delas no Paraná, com unidades em Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Telêmaco Borba e Paranaguá. A Ferramentas Kennedy estende seu amplo catálogo de produtos em Itajaí, Santa Catarina.

Com essa conquista, a empresa reafirma o compromisso com os padrões mais elevados. Garantindo assim, que sua autoridade no mundo das ferramentas profissionais e para uso doméstico, continue sendo uma força reconhecida.