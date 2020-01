Com um estilo diferente, o FastLap inovou o setor no mercado brasileiro

Se você é amante de esportes e adora uma pista de Kart, com certeza deve dar uma oportunidade para vivenciar uma experiência única e diferente. Afinal, a proposta que o FastLap traz para os amantes de direção é totalmente inovadora para os padrões brasileiros.

Pensando em trazer algo novo no setor de pistas de Kart em Curitiba, as pessoas agora poderão desfrutar de um ambiente moderno e no melhor estilo “Racing”, um prato cheio para quem gosta de automobilismo ou experiências radicais. A grande novidade trazida pelo estabelecimento é uma pista de dois andares. A pista se tornou uma espécie de atração turística em Curitiba, sendo destino de muitos viajantes que estão pela capital paranaense e procuram por opções de lazer.

A ideia partiu dos idealizadores do projeto, Bruno e Nabor, que viram no cenário de kart do Brasil, uma oportunidade de apresentar um conceito diferenciado e ao mesmo tempo, fazer com que a experiência dos clientes pudesse ser a mais diferente e divertida possível. A sensação de subir e descer as rampas da pista acelerando o kart lembra a de uma montanha-russa (guardadas as devidas proporções), e as habilidades dos pilotos são colocadas a prova em cada uma das 6 curvas do circuito.

A pista de Kart de Curitiba que vem ganhando cada vez mais popularidade e adeptos, teve sua inspiração em pistas de kart indoor da Europa e da Oceania, mais especificamente da Austrália, onde o esporte é bastante popular. “Gostaríamos que nossos karts fossem elétricos, é uma tendência cada vez mais forte no mundo do kart indoor, mas nesse primeiro momento optamos pelos karts a combustão pela experiência que temos e a facilidade de encontrar fornecedores de peças e serviços. Queremos implementar os motores elétricos num futuro não muito distante”, relata Bruno.

E como funciona a estrutura?

Pensando em tudo, o FastLap montou um espaço preparado para oferecer além de momentos inesquecíveis, toda a segurança necessária para que o piloto conduza tranquilo durante seu momento de lazer. O estabelecimento dispõe de capacete, macacão, balaclava, luvas, protetor de costela e protetor de pescoço, sem custo adicional para os pilotos. A segurança é uma preocupação constante no local, tanto nos equipamentos utilizados pelos pilotos, quanto nos karts e na pista, passando tranqüilidade para quem está correndo e para os pais que levam os filhos para correr.

A pista do Fast Lap possui alguns atrativos para os pilotos. Além de duas rampas íngremes, para subir e descer durante o percurso, a pista possui uma iluminação de LED que pode mudar de cor e um trecho mais escuro chamado de “caverna” pelos pilotos (inclusive com uma curva dentro da caverna).

Categorias

A fim de proporcionar a melhor experiência possível o FastLap separou três categorias diferenciadas para atender todo o público que gosta de correr em uma pista de Kart em Curitiba. E quais são elas?

Fórmula Junior:

Em uma versão menor de kart tradicional, essa é a categoria de entrada para os pilotinhos que estão começando a acelerar, ele permite crianças entre 1,20m e 1,45m.

Stock Kart:

Os mini carros favoritos do local podem ser utilizados desde crianças, até adultos. É a forma mais democrática e divertida de pilotar.

Excelente para quem quer se divertir sem muitos riscos e para quem está aprendendo, esses karts possuem uma direção mais leve A única obrigatoriedade é o motorista ter uma altura mínima de 1,30m.

Fórmula Kart

Esses são os karts mais velozes do FastLap e também os mais pedidos por adultos amantes de velocidade e adrenalina. Recomendado para quem já tem certa experiência na condução de karts em geral. A altura mínima para acelerar nesses karts é 1,50m.

E se você quiser transformar o seu evento ou aniversário em uma experiência única, o FastLap está preparado para te receber. Faça campeonato com seus amigos com a segurança e diversão que vocês merecem. O espaço tem capacidade para eventos com até 100 pessoas, com possibilidade de um estacionamento amplo. Há um mezanino que comporta 50 pessoas e pode ser decorado de acordo com a preferência do cliente, também é possível encomendar troféus personalizados para o evento ou aniversário.

Acesse nosso site e conheça mais: https://www.fastlapkart.com.br