O yoga trabalha o corpo e a mente de forma interligada e, por isso, ajuda a melhorar o equilíbrio e proporciona mais disposição e bem-estar. Mas esses não são os únicos benefícios que atraem quem deseja se aprofundar na filosofia e se tornar uma professora.

Inclusive, se esse é o seu caso, neste conteúdo você descobrirá o que o yoga tem de melhor, porque vale a pena ser praticante e qual caminho deve percorrer para se tornar uma instrutora e fazer dessa prática uma profissão.

O que é o yoga?

A palavra yoga origina do sânscrito, língua antiga usada na Índia e também no Nepal.

Quando ela é desmembrada, temos a raiz “yuj”, que significa “unir” ou “integrar”, o que explica o real sentido da palavra, que tem a ver com união e reintegração do corpo com a mente para levar ao equilíbrio do ser.

Por isso, essa prática é muito mais que alongamento, posturas complexas e um conjunto de movimentos de torção.

Essa atividade antiga e milenar permite que seus praticantes se reconectem com a sua verdadeira essência, ao unir o corpo, a mente e o espírito. A consequência disso? Muitos benefícios para a saúde física e mental.

Quais são os tipos de yoga?

Encontramos diferentes tipos de yoga, mas que compartilham o mesmo objetivo, ou seja, integrar o corpo e a mente. No final das contas, embora sejam caminhos distintos, eles se unem para proporcionar todos os benefícios da prática em sua forma mais completa.

Estes são os principais tipo de yoga:

Hatha yoga:

O objetivo é purificar e preparar o corpo para atingir o estado de meditação. Prática de posturas e exercícios de respiração

Karma yoga:

Está associado à atitude de alguém com uma ação e aos valores humanos. Ou seja, é ser como a natureza, que cede tudo e está sempre disponível.

Raja yoga:

Tem relação com o caminho da disciplina e práticas de controle mental. É o caminho associado à meditação e tranquilidade interna.

Bhakti yoga:

Esse é o caminho do amor puro e divino. Por isso, está relacionado à devoção, aos rituais, cantos e orações.

Dhyana yoga:

O caminho está relacionado à prática da meditação, contemplação e visualizações.

Gyana yoga:

Esse é o caminho da sabedoria e do conhecimento, conquistado não só pela leitura ou audição, mas principalmente pela experiência.

Kriya yoga:

Está associado ao equilíbrio energético por meio da prática de mantras na meditação.

Principais posições do yoga

A postura Surya Namaskara, ou saudação ao sol, melhora a flexibilidade, o equilíbrio e a força. | Foto: Shutterstock

As posturas do yoga se complementam e conseguem proporcionar diferentes benefícios quando são combinadas, mesmo que algumas sejam praticadas para necessidades específicas.

Conheça algumas das principais posições (asana):

Alongamento lento no pescoço:

Comece com exercícios básicos, alongando primeiro o pescoço, e faça algumas repetições suaves, tanto na forma vertical como na horizontal. Faça sentada ou em pé e fique atenta para observar se há algum ponto de tensão.

Tadasana (postura da montanha):

Praticar essa posição todas as manhãs funciona como uma ótima massagem para as mãos, costas e coluna. Por isso, esse é o asana mais recomendado para correção da postura.

Uttanasana (postura da flexão para frente):

Essa pose é poderosa, rejuvenescedora e terapêutica. Ela ajuda a aliviar a dor nas costas, diminuir o estresse e a ansiedade, acalmar a mente, músculos e tecidos conjuntivos.

Trikonasana (postura do triângulo):

Essa postura alonga e fortalece os músculos e também é um ótimo exercício para mulheres grávidas. Além disso, ajuda a diminuir a pressão arterial, melhora as funções sanguíneas e os sintomas da ansiedade e do estresse.

Surya Namaskara (saudação ao sol):

Melhora a flexibilidade, o equilíbrio e a força. Ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, as dores nas costas, os distúrbios do sono, da hipertensão, da asma e sintomas de doenças crônicas. Também aumenta a energia e diminui a fadiga.

Benefícios de praticar yoga

O yoga promove muitos benefícios físicos e mentais para seus praticantes e, com isso, ajuda a manter o corpo saudável, a mente sã e viver com mais qualidade e bem-estar.

Estes são alguns dos principais benefícios:

Reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca;

Maior flexibilidade e fortalecimento do corpo;

Melhora o condicionamento físico;

Ajuda a desenvolver a calma e o foco;

Ajuda nos sintomas da depressão;

Harmoniza as emoções;

Diminui a ansiedade;

Diminui a produção de cortisol (hormônio responsável pelo estresse);

Melhora a qualidade do sono;

Melhorar o prazer nos momentos íntimos.

Como me tornar uma instrutora de yoga?

Mesmo que a prática profissional do Yoga ainda não seja regulamentada no Brasil (tramita desde 2016 o Projeto de Lei 4282/16), você pode se capacitar e, assim, atuar como instrutora.

Então, se esse é o seu caso, agora que você já conhece os benefícios e características dessa técnica milenar, está na hora de descobrir como iniciar uma formação completa.

A Faculdade IBRATE disponibiliza o curso Instrutora de Yoga, com 70% de conteúdo prático e ministrado por experientes professores. Além disso, ao concluir a formação, você receberá um certificado que possibilitará a retirada do seu alvará como professora de yoga, válido no território nacional.

Com mais de 24 anos de atuação, a Faculdade IBRATE é pioneira no Paraná, com sua matriz localizada na região central de Curitiba e outras sedes nas cidades de: Londrina, Maringá, Campo Grande, Cascavel, e parceria em Itajaí, Florianópolis, Joinville e Chapecó.

Clique aqui e efetue sua pré-matrícula no curso de Instrutora de Yoga da IBRATE.