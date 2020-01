As lentes satisfazem pelo tratamento pouco invasivo e aparência natural

Você já ouviu falar em lentes de contato dentais? O procedimento que está chegando às clínicas odontológicas pode ser uma opção para quem não tem afinidade com o clássico aparelho dentário ou deseja alguma correção específica.

Um sorriso alinhado realça a autoestima. Pensando nisso, a odontologia estética ganha força com novos tratamentos que visam uma harmonização facial principalmente no que se refere à apresentação dentária e bucal. As lentes de contato dentais, feitas em porcelana, são uma forma moderna de corrigir imperfeições de maneira discreta e quase imperceptível.

Quando usar as lentes de contato dentais?

São várias as opções de tratamento em que se encaixam as lentes. Assim como as conhecidas lentes de contato para correção da visão, as dentais são coladas nos dentes e oferecem o efeito desejado pelo paciente. A questão estética é uma das razões que fomenta a procura. O material é usado em pacientes que desejam clarear ou mudar o formato de sua dentição, disfarçando e corrigindo as imperfeições.

Pacientes que possuem dentes proporcionalmente pequenos, desgastados ou pouco desalinhados podem escolher as lentes de contato para correções pontuais.

Tratamento personalizado

A comodidade do tratamento é um ponto forte. As lentes são feitas de um laminado extremamente fino de porcelana, que beira os 0,2 a 0,4 milímetros de espessura. O desgaste pouco invasivo ou muitas vezes inexistente unido com o material das lentes permite que a aplicação possa ser realizada em pacientes jovens e de mais idade.

O resultado é natural e discreto. Além de não ser desconfortável ao paciente, as lentes proporcionam pouco ou nenhum desgaste dentário. A porcelana permite uma super resistência a manchas e evita amarelamentos mesmo com alimentos com alto teor de corante, como refrigerantes, chocolates e café. Outra boa notícia é que sua cor também se mantém com o tempo, não amarelando com o uso.

Os atuais tratamentos que envolvem as lentes dentárias são inteiramente planejados e provados pelo paciente. O paciente realiza uma moldagem ou um escaneamento para definir quais dentes serão aperfeiçoados. Esse planejamento atua como um “test drive dos dentes” para o paciente, visto que a pessoa pode conferir com antecedência como ficarão seus dentes e sugerir modificações se necessário.

Sendo assim, todo o procedimento é personalizado de acordo com o sorriso requerido por cada paciente. Desde o efeito desejado até o formato da lente: tudo muda de cliente para cliente. Quem investe nas lentes leva um produto de qualidade a longo prazo, pela sua grande duração.

Rápido, indolor e preciso, o tratamento pode ser uma opção viável para quem deseja novas formas de corrigir a dentição. É importante salientar que a aplicação das lentes deve ser feita por um profissional qualificado, para melhor resultado e satisfação. Já realizado em Curitiba, o procedimento pode ser encontrado na clínica odontológica do Dr. Allan Pizzamiglio.