Cinco startups que atuam no setor de energia serão selecionadas para desenvolver seus projetos com incentivos da empresa paranaense

Até a próxima quarta-feira (21), a Copel está com inscrições abertas para o o Programa de Inovação Aberta Copel Volt. Direcionada a startups que atuam no setor energético, a iniciativa vai destinar até R$ 1,8 milhão em subsídio total para potencializar a aplicação das soluções no segmento que permitam novos negócios para a companhia de energia.

O Copel Volt acontece pelo segundo ano consecutivo e a intenção da companhia paranaense é chamar a atenção para jovens empresas de inovação, do Brasil ou do exterior, que apresentem soluções já validadas no mercado. Serão selecionadas até cinco propostas apresentadas pelas startups. Os recursos podem ser aplicados de forma integral ou parcial para subsidiar a execução das provas de conceito, sem equity.

Esta é a segunda edição do Copel Volt. Em 2021 foram mais de 200 startups inscritas. Das cinco selecionadas, quatro estão em negociação com a Copel. As finalistas da primeira edição foram as brasileiras NEX Energy, CUBi e Move, a indiana Prescinto e a portuguesa Watt-is.

Energias renováveis e os desafios das cidades inteligentes são projetos que interessam ao Copel Volt este ano. |Pixabay

Podem se inscrever nessa edição do Copel Volt startups com soluções inovadoras para enfrentar desafios do mercado atual de energia elétrica. Essas iniciativas já devem ter sido operacionalizadas no mercado brasileiro ou internacional, como especificado no edital.

Para as jovens empresas de inovação, além dos recursos e todo o processo de monitoria, uma das grandes vantagens é a oportunidade de desenvolver parceria estratégica com a Copel, considerada a maior empresa do Estado e a 7.ª do setor elétrico no Brasil.

Para a edição deste ano foram selecionados temas relacionados ao futuro do setor elétrico, com foco na transição energética e nos compromissos com a governança e a responsabilidade socioambiental, bases da gestão ESG:

Hidrogênio verde, armazenamento de energia e demais energias limpas; Eletromobilidade e Smart Cities; Relacionamento com clientes e soluções em serviços; Gestão de ativos e instalações; Digitalização e melhorias em gestão e processos.



Informações e inscrições

As inscrições para a segunda edição do Copel Volt começaram no dia 17 de outubro e se encerram na quarta-feira (21) no endereço https://copelvolt.com/ . A seleção e convocação das classificadas será no dia 18 de janeiro de 2023. O Demoday – evento final do programa para apresentar publicamente o que foi desenvolvido e os resultados alcançados – está marcado para o dia 20 de junho de 2023.