Ele vem diretamente de Madri, na Espanha, trazendo uma bagagem internacional de experiências em marketing e vendas. Ariel Giusti, especialista em storytelling, será o responsável por conduzir o ciclo de workshops gratuitos promovido pela Tribuna do Paraná e Gazeta do Povo em Curitiba. Mas quem é ele, e o que faz desse consultor uma referência no mercado?

Quem é Ariel Giusti?

Ariel Giusti é um estrategista de marketing e vendas com mais de 15 anos de experiência, ajudando empresas a transformarem sua comunicação e se conectarem melhor com seus clientes. Sua carreira inclui trabalhos em uma dezena de países, como Reino Unido, Irlanda, Islândia, Portugal, Espanha, Dinamarca, Finlândia e Brasil. Essa vivência global o tornou um especialista em adaptar soluções práticas para diferentes mercados e culturas.

No Paraná, Ariel já participou de eventos de grande porte, como o The Medical Growth, realizado no Centro Arame, onde apresentou a técnica do storytelling para mais de 600 médicos. O evento destacou como a comunicação pode transformar a relação entre médicos e pacientes, mostrando que o storytelling é uma ferramenta poderosa para criar conexões reais e transmitir mensagens com clareza.

Ele é reconhecido internacionalmente por sua aplicação da metodologia StoryBrand, que ajuda empresas a organizarem e simplificarem sua comunicação, garantindo que atraiam mais clientes ao contar suas histórias de maneira clara, cativante e emocional.

Com quem ele já trabalhou?

Ariel já colaborou com empresas de setores como mídia, saúde, varejo e tecnologia, ajudando negócios locais e multinacionais a alcançarem resultados concretos. Sua atuação inclui:

Desenvolvimento de estratégias de marca para aumentar as vendas de pequenas empresas familiares.

Criação de campanhas de comunicação para grandes marcas na Europa.

Consultoria para empresas brasileiras buscando expandir suas operações.

Sua habilidade de adaptar o storytelling a diferentes segmentos faz com que ele seja altamente procurado, tanto por grandes empresas quanto por pequenos negócios.

O que ele vai fazer nos workshops?

Nos workshops organizados pela Tribuna do Paraná e Gazeta do Povo, Ariel irá mostrar aos empresários como o storytelling pode ser usado para transformar a comunicação de seus negócios. O evento será prático e focado em resultados: cada participante sairá com uma história personalizada e pronta para ser usada no marketing e nas vendas de sua empresa.

Durante o evento, os participantes aprenderão a:

Identificar a história ideal que representa sua empresa.

Estruturar essa história de maneira simples, clara e envolvente.

Aplicar essa narrativa em estratégias de marketing, vendas e relacionamento com clientes.

“Storytelling não é apenas sobre contar uma história, mas sobre criar conexões que inspiram e movem as pessoas a agir. Essa técnica pode transformar qualquer negócio, independente do tamanho ou segmento”, afirma Ariel.

Por que você não pode perder?

Os workshops são uma oportunidade única para aprender com um especialista que combina experiência global e conhecimento prático. Se a comunicação da sua empresa não está alcançando os resultados desejados, este é o momento de descobrir uma nova abordagem.

Mais informações sobre o evento serão divulgadas pela equipe da Tribuna e a Gazeta. Fique atento, pois as vagas são limitadas. Enquanto isso, já pensou em como o storytelling pode transformar o jeito que você fala com seus clientes?