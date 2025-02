Pequenos e médios empresários de Curitiba estão animados para receber uma série de workshops gratuitos que prometem revolucionar a maneira […]

Pequenos e médios empresários de Curitiba estão animados para receber uma série de workshops gratuitos que prometem revolucionar a maneira com que eles tocam seus negócios, especialmente impactando diretamente na comunicação e relação com seis clientes. O foco será a técnica chamada Storytelling, que é a arte de contar histórias e criar conexões para impulsionar vendas?

A Tribuna do Paraná e a Gazeta do Povo, em parceria com o especialista internacional Ariel Giusti, traz essa oportunidade única para os empreendedores curitibanos. Diretamente de Madri, Giusti compartilhará mais de dez anos de experiência em marketing e vendas, apresentando uma metodologia prática que já provou seu valor em diversos setores.

Mas o que os participantes podem esperar?

Muito mais que teoria! Cada empresário sairá do workshop com uma história personalizada para seu negócio, pronta para ser aplicada em estratégias de marketing. “A história é o que conecta as pessoas. No mercado, a decisão de compra muitas vezes está ligada à emoção, e o storytelling é o caminho para despertar esse interesse”, explica Ariel.

Em um cenário de alta competitividade, onde pequenas e médias empresas lutam diariamente para se destacar, saber contar a história certa pode ser o diferencial. O evento chega em um momento crucial, alinhado à missão da unidade jornais do GRPCOM de fomentar o empreendedorismo local.

As vagas são limitadas e a participação é gratuita. A Tribuna e a Gazeta estão fazendo contato direto com empresários selecionados. Se você recebeu o convite, não perca essa chance de transformar a narrativa do seu negócio e impulsionar suas vendas.

“Qual história sua empresa está contando para Curitiba?”