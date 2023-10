Aproveite as ofertas exclusivas e a receita especial de bolo de festa para comemorar os 49 anos da Rede Condor

O Aniversário Condor está cheio de vantagens, ofertas e promoções imperdíveis para você aproveitar. Em comemoração dos seus 49 anos, a rede de supermercados está sorteando 11 mil prêmios instantâneos via roleta digital e 100 prêmios de 1 ano de supermercado grátis em sorteio final para os clientes.

Para participar, é preciso baixar o aplicativo Clube Condor no celular e se cadastrar gratuitamente neste que é o programa de benefícios exclusivos do supermercado. A cada R$150 em compras, você tem direito a um giro na roleta e a um número da sorte, que serão disponibilizados automaticamente em até 48 horas diretamente no app.

49 anos da Rede Condor

A Rede Condor, ou o “Condor”, como muitos conhecem a rede, tem uma grande importância e densidade de nome no meio supermercadista, principalmente no Paraná.

Como forma de agradecimento à preferência e à fidelidade à marca nestes 49 anos de existência, os clientes Clube Condor, até o dia 5 de novembro, podem girar a roleta da promoção de aniversário no aplicativo e concorrer a vales-compras instantâneos de até R$500.

Além disso, quem comprar integralmente com o Z ON card, o novo cartão do Grupo Zonta, ao qual o Condor pertence, ainda tem direito a giros em dobro.

Um outro presentaço da rede ao consumidor são os 100 prêmios de 1 ano de supermercado grátis por mês no valor de R$ 500. No ano passado, várias pessoas foram beneficiadas com esta premiação, que conquistou a simpatia do público, como pode ser visto em vários depoimentos postados recentemente nas redes sociais do Condor.

Outros benefícios do Aniversário Condor

No Aniversário Condor, você também pode aproveitar cashback, promoções de 50% na segunda unidade e do tipo leve 3, pague 2. A ideia é celebrar com os clientes, oferecendo vantagens exclusivas e oportunidades de economia.

Clube Condor

O cliente Clube Condor tem muitas outras vantagens, além de poder participar do aniversário da rede, concorrer a prêmios imperdíveis e utilizar créditos digitais no programa Dinheiro de Volta. Confira:

Descontos exclusivos;

Compras on-line;

Facilidade em encontrar ofertas e consultar os preços pelo código de barras;

Radar de Ofertas, que envia informações exclusivas sobre as ofertas, campanhas e promoções;

Praticidade para acessar o seu histórico de compras e créditos digitais disponíveis no programa Dinheiro de Volta;

No app, você também consegue criar uma lista de compras e compartilhar com quem quiser.

Consulte os tabloides com as últimas ofertas aqui e aproveite para economizar!

Receita de bolo para comemorar com a família o Aniversário Condor

No Condor, você encontra os melhores produtos com preços imperdíveis para fazer um bolo de festa | Foto: Shutterstock

Você já sabe que os supermercados da Rede Condor são as maiores referências quando se fala em ofertas, preços baixos e produtos de qualidade, certo? Então, para celebrar o Aniversário Condor, aqui vai uma receita de bolo de festa gostoso e fácil de fazer:

Ingredientes (15 porções):

Para a massa:

4 ovos;

2 xícaras (chá) de açúcar;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

2 xícaras de farinha de trigo;

1 xícara de água fervente.

Para o recheio de creme branco:

3 colheres de (sopa) de amido de milho;

2 latas de leite condensado;

2 latas de leite (mesma medida do leite condensado);

1 caixa de creme de leite;

2 colheres (sopa) de margarina;

1 gema de ovo.

Para o recheio de creme de chocolate:

3 colheres de (sopa) de amido de milho;

2 latas de leite condensado;

2 latas de leite (mesma medida do leite condensado);

1 caixa de creme de leite;

2 colheres (sopa) de margarina;

1 gema de ovo;

4 colheres (sopa) de achocolatado em pó.

Para a cobertura:

400 ml de leite gelado;

4 pacotes de chantili;

1 barra de chocolate meio amargo;

Chocolate granulado para decorar.

Preparo:

Da massa:

Separe as 4 gemas das 4 claras. Bata as claras em neve e deixe reservado. Coloque as 4 gemas com a água fervente na tigela da batedeira e bata até espumar bem. Coloque o açúcar aos poucos e bata por 1 minuto. Incorpore a farinha de trigo aos poucos e continue batendo por 10 minutos, até a massa ficar homogênea. Por fim, coloque o fermento em pó, as claras em neve e mexa delicadamente com uma colher de pau (faça movimentos de baixo para cima). Unte uma forma, despeje a massa e coloque para assar por, aproximadamente, 30 minutos (ou até ficar pronto) no forno pré-aquecido a 180º C.

Recheio de creme branco:

Dissolva o amido de milho no leite. Coloque a gema, o leite condensado e a margarina. Leve ao fogo, misturando bem até engrossar. Quando esfriar, despeje a caixinha de creme de leite. Corte o bolo ao meio e recheie com o creme branco.

Recheio de creme de chocolate:

Dissolva o amido de milho no leite. Coloque a gema, o leite condensado, o achocolatado, a margarina e mexa no fogo até engrossar. Quando esfriar, coloque o creme de leite. Despeje por cima do creme branco.

Cobertura:

Misture o leite bem gelado com os pacotes de chantili. Bata na batedeira até formar picos. Coloque por cima do bolo. Derreta o chocolate meio amargo no banho maria ou no forno micro-ondas (de 30 em 30 segundos). Coloque o chocolate derretido no saquinho de confeitar e decore o bolo ao seu gosto. Finalize com chocolate granulado.

Antes de partir seu bolo de festa, faça uma foto bem bonita para postar na sua rede social com a #AniversarioCondor. Aproveite e passe no Condor mais próximo para comprar com ofertas imperdíveis os ingredientes necessários para a receita.

Clique aqui para saber mais informações sobre o Aniversário Condor