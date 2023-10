O Colégio Vila Militar, de Curitiba/PR, é o primeiro colégio cívico militar particular do Brasil.

O primeiro colégio cívico militar particular do Brasil está com matrículas abertas para o ano letivo de 2024. Com a missão de educar com responsabilidade, o Colégio Vila Militar (CVM) oferece vagas para jovens que estão no Ensino Fundamental II ou Ensino Médio.

As matrículas se encerram no dia 30 de novembro e são realizadas diretamente na secretaria do colégio, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 18, sem a necessidade de realizar prova ou passar por processo seletivo para conseguir uma vaga.

Quais são os benefícios de um colégio cívico militar?

O ensino cívico militar é pautado em oferecer uma educação de qualidade com disciplina, respeito aos valores e hierarquia para preparar os jovens para os desafios do futuro e transformá-los em exemplos de cidadãos.

Como o ensino cívico militar funciona?

Dentro de sala de aula, professores capacitados assumem o compromisso de transmitir os conhecimentos necessários para uma educação de qualidade e formação dos jovens, de acordo com o projeto pedagógico da escola.

No CVM, os educadores são capacitados e garantem uma educação de excelência por meio da transmissão de conhecimentos e informações contextualizadas para perfeita compreensão dos alunos.

Além disso, são apontados novos caminhos para conhecimento e crescimento dos jovens, que são constantemente motivados pela equipe pedagógica do colégio. Fora da sala de aula, o ensino cívico militar conta com a ajuda de militares da reserva que atuam na disciplina e comportamento dos jovens, como monitores.

Conheça o Colégio Vila Militar

O Colégio Vila Militar oferece uma série de atividades extracurriculares | Foto: Divulgação

Com o objetivo de ajudar a desenvolver novos talentos por meio da transformação de informações em conhecimentos, o Colégio Vila Militar educa os jovens para a vida. Por isso, a instituição leva a sério cada passo dado pelos alunos para assegurar que eles realizem grandes sonhos.

Os educadores do CVM assumem a missão de transformar informação em conhecimento, seguindo os princípios da disciplina, hierarquia, responsabilidade, ética, dignidade e respeito, de modo a valorizar as potencialidades individuais e de acordo com os seguintes valores:

Desenvolver processos do novo com responsabilidade;

Desenvolver atitudes deontológicas que se alicerçam na ética, na moral, na disciplina, no respeito ao próximo e no relacionamento humano;

Desenvolver talentos humanos que os integrem às mais modernas tecnologias.

O ensino cívico militar oferece educação de qualidade com disciplina, respeito aos valores e hierarquia para preparar os jovens para os desafios do futuro | Foto: Divulgação

Atividades extracurriculares

O Colégio Vila Militar também oferece uma série de atividades extracurriculares como forma de complementar o ensino visto em sala de aula e agregar valor à vida e carreira dos jovens, valorizar o talento, despertar a criatividade, promover a interação e o trabalho em grupo. As atividades são:

Aulas de teatro;

Robótica;

Aulas de música e coral;

Aulas de equitação;

Aulas de informática;

Prática de esportes;

Teatro.

Se o seu filho é aluno novo, faça um pré-cadastro clicando aqui.

Colégio Vila Militar:

Rua Almirante Gonçalves, 1423

Rebouças – Curitiba – PR

CEP: 80230-060

Fone: (41) 3148-2830

Whatsapp: (41) 98419-1061

E-mail: contato@colegiovilamilitar.com.br

Atendimento: de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 18h.