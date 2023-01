Colégios Sesi da Indústria são referência na reforma do Novo Ensino Médio com foco na formação profissional

É fato que vivemos em um mundo cada vez mais acelerado, conectado e em constante transformação. Diante desse cenário recheado de incertezas e mudanças, o professor tem papel fundamental na formação de jovens que iniciam a etapa final da Educação Básica e que vão escolher qual caminho seguir para iniciar no mundo do trabalho e na formação profissional.

“Todos os setores estão se transformando e precisamos rever o nosso modelo de educação. Estamos formando alunos para um mundo de mudanças e para resolver problemas que ainda não existem”, diz Camila Karino, doutora em avaliação pela Universidade de Brasília (UNB) e ex-coordenadora geral do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INPE).

De acordo com a nova Lei Federal nº 13.415/2017, conhecida como Nova Lei do Ensino Médio, o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, sendo: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – ciências da natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais aplicadas; e V – formação técnica e profissional.

Aproximação com as famílias

Camila Karino aponta que ainda existe um trabalho explicativo a ser feito com as famílias dos jovens que ingressam agora no novo Ensino Médio. Segundo ela, ainda há falta de compreensão e confiança em relação ao assunto.

Pensando nesse desafio, os Colégios Sesi da Indústria organizaram o programa “Papo Reto com as famílias”. A iniciativa teve como objetivo trazer temas de atenção e destaque para todas as famílias e jovens, colaborando para reflexões em relação aos cenários e perspectivas para os jovens no mercado de trabalho; o futuro do trabalho e o trabalho do futuro; gestão de carreira e gestão emocional.

V Itinerário Formativo

Desde que a nova Lei do Ensino Médio foi estabelecida, em 2017, o Colégio Sesi da Indústria e o Senai Paraná iniciaram um trabalho de integração para desenhar a nova proposta de ensino com objetivo de unir a Educação Básica ao V Itinerário Formativo por meio da Educação Técnica Profissional.

Vale destacar que o Senai está preparado para oferecer o V Itinerário formativo não apenas para as unidades dos Colégios Sesi da Indústria, como para todas as escolas que manifestarem interesse em oferecer aos seus alunos a Educação Técnica Profissional concomitante ao Ensino Médio.

Matrículas abertas

Estão abertas as matrículas para o Ensino Médio para o ano letivo de 2023 nos Colégios Sesi da Indústria de Curitiba, nas unidades Boqueirão, CIC e Celso Charuri.

Além disso, nas unidades Boqueirão e Portão, também há oferta de Educação Infantil, em meio período e integral, respectivamente, seguindo a metodologia de ensino já reconhecida dos Colégios Sesi no Paraná.

Saiba mais neste link e entre em contato com a unidade mais próxima.

