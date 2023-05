Presentes para as mães: grandes marcas nacionais e internacionais preparam promoções em itens que já possuem preço de outlet.

Uma das datas mais queridas da família brasileira é o Dia das Mães, que será celebrado no próximo domingo, dia 14/05. Para este ano, os filhos terão mais uma possibilidade de escolher presentes de grandes marcas nacionais e internacionais que agora fazem parte do mix de lojas do City Center Outlet Premium – Grupo Tacla.

Promoções em preços de outlet

Nos dias que antecedem o dia festivo, muitas lojas do City Center Outlet ofertarão descontos ainda mais atrativos em roupas, calçados, decoração, eletrônicos e artigos do segmento esportivo. Confira alguns exemplos:

Fila

Descontos em toda a linha feminina com mais 30% em relação ao preço de outlet.

Lacoste

Além dos descontos de outlet que podem chegar a 50%, o cliente encontra a promoção Leve 4 Pague 3.

Nike

Produtos selecionados femininos e masculinos com mais 50% do valor de outlet na compra da segunda peça de menor valor.

“Quem optar por fazer compras para sua mãe, certamente encontrará neste espaço descontos vantajosos e muita variedade de produtos. Temos muitas marcas desejadas com valores acessíveis a todos os bolsos”, diz a gerente de marketing do City Center Outlet Premium, Fernanda Hickson.

City Center Outlet Premium

O City Center Outlet Premium é um dos principais pontos de compras da BR-277, km 122 (Campo Largo), entre Curitiba e Ponta Grossa.

São 100 marcas nacionais e internacionais com até 70% de desconto o ano todo. Além das lojas, você encontra espaço de lazer, diversão e salas de cinema da Cineplus. O estacionamento é gratuito.

Inaugurado no final de 2022, o City Center possui novo conceito de compras, inédito para o estado do Paraná, com ambiente agradável, privilegiando o paisagismo a céu aberto. O público, além de aproveitar o passeio, encontra promoções bastante atrativas em diferentes itens, com descontos progressivos e até cashback para a próxima compra.

Descubra as melhores experiências de compras, entretenimento e lazer no City Center Outlet Premium.

Siga o novo polo comercial paranaense no perfil oficial do Instagram.

Horário de Atendimento

Diariamente das 10h às 22h.

Endereço – Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima – Campo Largo.

BR 277 – Acesso pelo KM 122 em ambos os sentidos.