Cia da Roupa Lavanderia utiliza processos de lavagem e secagem que preservam os tecidos e garantem qualidade

Com uma rotina cada vez mais intensa e repleta de compromissos, as famílias brasileiras têm buscado serviços que facilitem e otimizem o dia a dia e os afazeres domésticos. Os serviços de lavanderia, por exemplo, são essenciais para quem busca mais praticidade e comodidade.

Na hora de escolher um prestador de serviços para ficar responsável pelas roupas da família, é importante se atentar aos diferenciais e qualidades da empresa. É preciso que as roupas sejam bem tratadas e cuidadas por meio de processos de lavagem e secagem que preservem os tecidos, mantenham a qualidade estética original das peças e que realcem a beleza, a maciez e a qualidade das roupas.

Em Curitiba, a Cia da Roupa Lavanderia presta um excelente serviço. A empresa nasceu com o objetivo de cuidar de todos os tipos de roupas, para que o cliente tenha tempo para cuidar apenas de si mesmo e de sua família.

Alinhada à modernidade e às novas rotinas dos curitibanos, a Cia da Roupa oferece serviços com elevados níveis de excelência e agilidade. A contratação dos serviços é simples. Basta entrar em contato com a empresa e fechar um pacote de lavagem de roupas, com a coleta e todos os cuidados necessários com as peças.

Um serviço diferenciado para atender às famílias curitibanas

A Cia da Roupa usa os melhores e mais modernos processos de lavagem, além de empregar produtos que não agridem o meio ambiente. O objetivo é alcançar o melhor resultado possível no cuidado com as roupas, buscando a satisfação completa do cliente.

Os horários de atendimento são flexíveis e a empresa oferece o sistema de delivery, considerando exatamente a rotina e as demandas de cada cliente. Confira outros diferenciais da Cia da Roupa Lavanderia:

Máquinas profissionais – Diferentemente das lavanderias caseiras, o espaço profissional da Cia da Roupa tem máquinas que economizam até 40% de água. Os processos de lavagem são inteligentes e otimizados, com ciclos de lavagem mais eficientes, economizando também a energia elétrica. Produtos de lavagem profissionais – São utilizados produtos específicos e especializados, de acordo com cada tipo de sujidade. As dosagens dos produtos são precisas, determinadas automaticamente por meio de um sistema de comando eletrônico. Profissionais experientes e competentes – Todos os profissionais da Cia da Roupa são treinados, capacitados, experientes e trabalham com completo know-how e competência no cuidado com as roupas dos clientes.

A Cia da Roupa Lavanderia tem estrutura de ponta, atendimento cordial e atencioso e completa disponibilidade para assumir todas as demandas com responsabilidade, entrega pontual e preço justo. A empresa trabalha com carinho com suas roupas.

Entre os serviços oferecidos, estão: lavagem por peça, lavagem por quilo, passadoria, tingimento, limpeza de tapetes, hidratação de couro, limpeza de camisas, acabamento em casacos e wet cleaning.

Pensou em mais tempo livre para você, pensou em Cia da Roupa Lavanderia! Conheça agora mesmo as unidades Hauer, Cristo Rei, Uberaba e São José dos Pinhais!