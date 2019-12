Sistema de construção seca garante mais sustentabilidade, economia e eficiência para os projetos

O método construtivo SIP (Structural Insulated Panel) é amplamente utilizado nos Estados Unidos e em outros países do mundo e vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil por se tratar de um sistema de construção seca, que oferece mais sustentabilidade, economia e eficiência para os projetos. Em Curitiba, a Construtora Casa Rápida foi uma das pioneiras na implantação desse método de construção. A empresa, fundada pela família Durigan de Castro, trouxe dos Estados Unidos a expertise e o know-how para a realização de projetos personalizados, com métodos construtivos inovadores.

O que é o método construtivo SIP?

Especialistas acreditam que o método construtivo SIP se tornará uma forte tendência no mercado brasileiro nos próximos anos. O sistema imprime uma velocidade incrível na finalização das obras, além de reduzir custos, ser uma tecnologia que preserva o meio ambiente, com baixo impacto ambiental e que resulta em construções resistentes, duráveis e de ótima qualidade estrutural e estética.

O SIP é, basicamente, um sistema inteligente de construção, que emprega painéis isolados estruturais, um material de alto desempenho, amplamente utilizado na construção residencial. A técnica do SIP permite que os materiais se adequem a todos os estilos arquitetônicos. Trata-se de uma tecnologia importada, que garante muito mais agilidade ao processo construtivo.

Os painéis estruturais são utilizados para substituir as paredes. Os materiais possuem um núcleo de EPS (Poliestireno Expandido) e duas chapas de OSB (Oriented Strand Board), um tipo de estrutura reforçada de madeira. Esse conjunto é unido por um adesivo à base de poliuretano, que confere extrema resistência ao material.

Esse sistema de construção tem excelente desempenho, leveza e resistência, tornando a obra mais rápida e econômica. Nos Estados Unidos, o SIP é muito utilizado e aprovado pelas autoridades por conta de sua elevada resistência, capaz de suportar, até mesmo, a ocorrência de furacões e tufões.

A produtividade é um dos principais benefícios desse método construtivo. Além disso, os materiais são recicláveis e, por isso, reduzem o impacto ambiental e a geração de resíduos na construção civil.

O SIP tem um sistema com ótimo isolamento acústico e térmico, com longa durabilidade, obras limpas, fácil manutenção e compatível com vários tipos de acabamentos. É, definitivamente, uma das tecnologias mais inovadoras da construção civil.

Construtora Casa Rápida: inovação e experiência

A Construtora Casa Rápida foi fundada após a família Durigan de Castro voltar de um período nos Estados Unidos, onde trabalhou no setor da construção civil. A primeira loja do grupo foi aberta em 2009, próxima ao terminal do Pinheirinho em Curitiba.

Atualmente, a empresa conta com quatro pontos de atendimento aos clientes: no Pinheirinho, Santa Felicidade, Praia de Leste e Capão Raso. A construtora trabalha com projetos personalizados, com os melhores métodos construtivos em madeira de reflorestamento alto clavada e bruta, madeira nobre, alvenaria, steel frame e SIP.

Com estas opções, a construtora se tornou uma referência no Paraná, construindo casas, sobrados, chalés, cabanas e edificações em diversos tamanhos e estilos, sempre com modelos construtivos ajustados à capacidade financeira de cada cliente.

A empresa também atende projetos nos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para saber mais sobre os métodos de construção, faça contato com a equipe da Construtora Casa Rápida!