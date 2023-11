No Cartório Digital você pode solicitar a certidão de inteiro teor do imóvel sem precisar sair de casa e com atendimento humanizado.

Você está pensando em alugar, comprar, vender ou realizar uma permuta com alguma propriedade? Não esqueça de verificar se está tudo certo com a certidão de inteiro teor do imóvel. Este documento representa a reprodução fiel da matrícula do bem no cartório.

A certidão de matrícula ou certidão de inteiro teor do imóvel fornece informações detalhadas sobre o registro imobiliário, como nome do atual proprietário, limites, descrição física, datas de averbações e registros, localização, quadra e lote.

O que é a matrícula do imóvel?

A matrícula é uma numeração exclusiva e obrigatória atribuída à propriedade no momento do primeiro registro do imóvel no cartório e, portanto, representa um dos procedimentos e certidões imobiliárias mais importantes.

Podemos afirmar que a matrícula é o histórico completo do imóvel, uma espécie de “RG”, pois é nela que encontramos informações como transações e ocorrências realizadas após a construção do bem, metragem e localização, por exemplo.

Importância da matrícula do imóvel

É a partir da matrícula que pode ser feita a transferência de propriedade, devidamente acordada na escritura e posteriormente formalizada no registro do imóvel, o que confere segurança jurídica para vendedores e compradores.

Justamente por ser esse registro público, com informações detalhadas, é que a matrícula serve como norte para a elaboração dos contratos de compra e venda. Portanto, se a matrícula da propriedade não estiver regularizada, é impossível comprovar legalmente a propriedade do bem.

Quando a certidão de inteiro teor do imóvel é solicitada?

A certidão de inteiro teor do imóvel é solicitada em pesquisas de bens, análises de crédito, financiamentos, escritura da hipoteca, escritura pública de compra e venda e outros negócios jurídicos envolvendo a propriedade, pois ela comprova a veracidade jurídica das informações contidas na matrícula.

Certidão de inteiro teor X escritura

Escritura e certidão de inteiro teor do imóvel são documentos diferentes, requisitados em uma negociação imobiliária. O primeiro formaliza a transação, enquanto o segundo detalha o histórico da propriedade e, portanto, serve para identificar as principais mudanças pelas quais o imóvel passou, tais como:

Hipotecas;

Registros de compra e venda;

Averbações;

Histórico de outros proprietários;

Ônus;

Penhoras.

Principais dúvidas sobre a certidão de inteiro teor do imóvel

Algumas dúvidas são comuns sobre a certidão de matrícula e, por isso, é importante esclarecê-las. A primeira é sobre a necessidade deste documento para todos os tipos de imóveis registrados. Sejam propriedades rurais ou urbanas, ela é obrigatória.

Algumas pessoas também ficam inseguras sobre a veracidade da certidão. Para ter certeza que o documento é autêntico, observe carimbos, selos e assinaturas do cartório emissor. Em alguns casos, há a opção de verificar a autenticidade online.

Outra dúvida comum é sobre as consequências da falta de atualização da certidão de inteiro teor do imóvel. Nesse caso, podem ocorrer problemas com questões legais e transações imobiliárias, já que o documento garante mais transparência e segurança ao comprador e ao vendedor.

Como solicitar uma certidão de inteiro teor do imóvel?

É possível solicitar a certidão de inteiro teor de duas formas: indo até o Cartório de Registro de Imóveis, ou online, sem precisar sair de casa, direto pelo Cartório Digital. Não esqueça que a certidão digital tem a mesma validade jurídica e fé pública da versão tradicional, em papel.

Passo a passo para solicitar uma certidão online

Acesse o site do Cartório Digital;

Clique em “Solicitar Certidão“;

Selecione o estado onde o imóvel está localizado;

Preencha com os dados solicitados;

Verifique se todos os dados estão corretos;

Verifique o orçamento e clique em “Avançar”;

Efetue o pagamento;

Os dados preenchidos serão encaminhados para o especialista mais próximo do Cartório responsável, onde o pedido será levado pessoalmente para requisição da certidão. O prazo é de até 5 (cinco) dias úteis para emissão do documento.

O especialista enviará a certidão de acordo com o método de envio selecionado (eletrônico ou pelos correios). Com o documento despachado, a pessoa receberá por email um código de rastreamento ou a própria certidão anexada.

