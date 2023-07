A Biotrop, conquistou o selo da GPTW, consultoria que apoia as organizações a otimizarem resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação

A Biotrop, uma das líderes no segmento de soluções naturais e biológicas para a agricultura, está novamente entre as instituições certificadas com o selo das excelentes empresas para se trabalhar segundo a Great Place To Work (GPTW), consultoria global que apoia as organizações a otimizarem seus resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

Com polos em Curitiba-PR, Vinhedo-SP e Jaguariúna-SP, a companhia leva ao agricultor o que há de mais avançado em soluções que contribuem para o sucesso dos cultivos, com a união dos conceitos de sustentabilidade e agricultura regenerativa.

“Nossas pessoas são um pilar fundamental do negócio, motivo pelo qual direcionamos foco e investimentos no desenvolvimento dos nossos colaboradores e na criação de um ambiente saudável, inclusivo e producente. Trabalhamos o desenvolvimento de carreira, e ano a ano proporcionamos em torno de 200 novas oportunidades de trabalho ao mercado”, destaca Maina Pardini, Diretora de Gente & Gestão da BIOTROP. É a segunda vez que a Biotrop participa e conquista a certificação. A primeira foi em 2022, onde, além do selo nacional, se ranqueou também como uma das melhores empresas para se trabalhar do Paraná, onde ficam duas de suas fábricas.

O GPTW leva em consideração diversos fatores como o ambiente agradável, benefícios e qualidade de vida. Um dos diferenciais da BIOTROP são as ações que promove para valorizar seus profissionais, trabalhando soft skills e capacitação técnica por meio de seus diversos programas, tais como o Biomaster, que leva conhecimento técnico sobre os biológicos e produtos da BIOTROP à equipe comercial; e a UniBiotrop, que seleciona recém-formados do mercado para a formação específica em biológicos, para posteriormente assumirem posições nas diversas áreas da empresa.

“A obtenção da certificação do GPTW reflete nossas iniciativas em prol das pessoas, o que impacta também no aumento da nossa atratividade e da retenção, por meio de boas práticas e da demonstração de que somos um excelente lugar para se trabalhar”, conclui Maina.

Além da etapa nacional, a GPTW analisa e divulga as melhores empresas para se trabalhar no âmbito estadual e setorial, o que deve ocorrer em agosto deste ano.

| Foto: Divulgação

Sobre a Biotrop

A Biotrop é uma empresa brasileira referência em tecnologias naturais e biológicas para a agricultura. Fundada em 2018, a Biotrop conta com avançadas unidades de multiplicação industrial de microrganismos, realiza investimentos massivos em inovação, pesquisa, desenvolvimento e registros e aposta em alianças estratégicas para acessar e desenvolver as melhores tecnologias biológicas.