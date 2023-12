Ao vender seu carro ou moto pela Apporte Auto, você recebe na hora o dinheiro da negociação

O que você acha de vender seu carro ou moto em até 45 minutos e ainda receber o pagamento na hora? Com essa proposta disruptiva de valor, a startup curitibana Apporte Auto já promoveu a venda de aproximadamente 9 mil veículos.

Com mais de 3 mil compradores cadastrados em sua plataforma digital, a Apporte Auto tem uma média diária de 2300 acessos de clientes interessados em vender veículos com agilidade, segurança, atendimento personalizado e a melhor proposta do mercado.

Apporte Auto

A Apporte Auto nasceu no mundo digital em 2019, mas já acumulava na bagagem a expertise e network de uma família que hoje possui mais de 40 anos de experiência na compra e venda de veículos.

A Startup conta hoje com duas unidades físicas em Curitiba/PR, uma no Alto da XV e outra no Parolin, onde são realizadas as vistorias dos carros e motos e, assim, encontrar a melhor proposta do mercado e facilitar a venda.

Como funciona a venda de carros e motos?

O primeiro passo para vender seu carro ou moto com a Apporte é a avaliação. Após combinar o melhor dia e horário, você deverá levar o veículo até uma das lojas da startup para uma inspeção prévia.

Com essa etapa concluída, o seu veículo será cadastrado na plataforma e disponibilizado para mais de 3 mil possíveis compradores e concessionárias. A partir disso, em até 45 minutos a venda é realizada com base na melhor proposta de mercado.

O que acontece após a venda?

Com a venda confirmada, a Apporte Auto se responsabiliza por toda a parte burocrática, como transferência de propriedade e outras documentações junto ao Detran, garantias e acerto financeiro, agilizando o negócio para os dois lados, comprador e vendedor.

“Foi uma experiência muito positiva para mim. Fiquei muito satisfeito com o atendimento e agilidade do processo, muito mais do que eu esperava”, destaca Felipe Conrado, cliente da startup.

Quais são os custos da venda de veículos com a Apporte Auto?

Quando uma venda é realizada por meio da plataforma da Apporte Auto, o vendedor deve pagar à startup curitibana a taxa de 3,75% sobre o valor da proposta. Fora isso, também é pago R$299 para realização da perícia cautelar, que é terceirizada.

É importante destacar que esses valores somente são devidos com o aceite da proposta. Todo o resto da jornada de negociação, como anúncio do automóvel ou moto no site da Apporte, bem como a avaliação, não são cobrados.

Vantagens de vender seu veículo pela Apporte Auto

A Apporte Auto se responsabiliza pela negociação de venda de carros e motos, encontrando a proposta mais vantajosa para o vendedor, no prazo de até 45 minutos, contados a partir do aceite da proposta.

Receba o valor da venda na mesma hora

Outro diferencial que a Apporte oferece é o repasse do valor em pouco tempo, por meio de depósito bancário. Caso os bancos estejam fechados na hora que o negócio for finalizado, o dinheiro cai na conta em até 24 horas.

“Eu e minha esposa curtimos demais o método de trabalho, otimizou muito o nosso tempo e já sai da loja com o dinheiro na minha conta”, destaca Henrique Jareck, cliente da Apporte Auto.

Proteja-se contra golpes

A startup de Curitiba intermedeia a negociação entre vendedor e comprador da moto ou carro e, com isso, você não precisa se preocupar com os “falsos compradores” que só estão interessados em aplicar um golpe.

Proposta mais vantajosa para você

A parceria com a Apporte também garante um valor de venda justo e baseado na melhor proposta do mercado. Por isso, a etapa de avaliação do veículo é tão importante, pois a empresa não considera apenas os valores da tabela Fipe.

“Estou muito satisfeito com todo o processo. Foi muito prático, não fiquei recebendo propostas de troca e nem precisar levar o carro várias vezes. A Apporte valorizou o meu carro e deu logo um valor justo, então eu fechei”, relembra Carlos Eduardo Conrado Ramos.

Agora que você já sabe como vender seu carro ou moto de forma simples, com mais agilidade, segurança e pela melhor proposta possível, entre em contato com a Apporte Auto e combine uma avaliação.