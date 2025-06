Sessão da Assembleia nos Bairros oferece mais de 100 serviços gratuitos, na quarta-feira (25/06), na Rua da Cidadania Fazendinha. Saiba como participar e apresentar suas reivindicações

A Assembleia Legislativa está chegando à Regional do Portão com a nova edição do programa Assembleia nos Bairros. Depois do sucesso no Boqueirão, a expectativa é ainda maior: serão mais de 100 serviços gratuitos à sua disposição e a chance de conversar diretamente com os deputados.

Sua Voz Faz a Diferença

Marque na agenda: quarta-feira, 25 de junho, das 13h às 17h, a Rua da Cidadania Fazendinha será o palco desse grande evento. Além de uma variedade enorme de serviços, haverá atrações artísticas e uma sessão especial às 15h, onde os deputados estarão lá para ouvir suas ideias, reivindicações e propostas para melhorar a vida em Curitiba.

Serviços Para Todos!

Veja algumas das facilidades oferecidas:

Cartão transporte

Cuidados com pets

Vacinação

Aferição de pressão

Programas sociais

Título de eleitor

Regularização de mudança de domicílio

Defensoria pública

Atividades educacionais

Brinquedos infantis

Sessão especial da Assembleia Legislativa do Paraná, durante as atividades na Regional do Boqueirão, aproximou os deputados dos moradores da região.

Essa iniciativa da Assembleia Legislativa, com o apoio da Prefeitura de Curitiba, tem um objetivo claro: aproximar o poder público da população, simplificar o acesso a serviços essenciais e, o mais importante, fortalecer a cidadania. Suas reivindicações não ficam na gaveta; elas são analisadas e podem virar leis, políticas públicas e projetos para a cidade.

Sucesso no Boqueirão

A primeira edição do Assembleia nos Bairros em Curitiba, que rolou em 28 de maio no Terminal do Carmo (Boqueirão), foi um verdadeiro show. Mais de 2 mil atendimentos e uma grande oferta de serviços mostraram que a parceria entre a Assembleia e a Prefeitura de Curitiba funciona.

Alguns destaques do que foi feito:

TRE-PR: 104 atendimentos para regularização de documentos, emissão de novos títulos e transferência de domicílio.

104 atendimentos para regularização de documentos, emissão de novos títulos e transferência de domicílio. Defensoria Pública: 70 pessoas atendidas no local.

70 pessoas atendidas no local. Prefeitura de Curitiba:

– 350 vacinas contra a gripe aplicadas

– Mil mudas de árvores distribuídas

– 70 orientações da Secretaria de Educação

– 75 atendimentos da Secretaria de Esportes

– 52 pessoas orientadas ou encaminhadas para vagas de emprego pelo SINE

– 15 cortes de cabelo e serviços de esmaltação

– 30 atendimentos da Fundação de Assistência Social

– 45 cidadãos acolhidos pelo Fala Móvel

– Bem-estar animal: 4 animais microchipados, 30 atendimentos e 15 castrações agendadas

Diversão e Prestação de diversos serviços, como vacinação, são destaque da Assembleia nos Bairros de Curitiba.

Outros órgãos como o Conselho Tutelar, Sanepar e Urbs também atenderam centenas de pessoas. No total, foram cerca de 200 funcionários e prestadores de serviços, além de mais de 380 pessoas nas apresentações artísticas!

Boas notícias pra população

A edição do Boqueirão não trouxe só serviços, mas também decisões importantes para a comunidade. Foi anunciado que a Praça dos Menonitas e o Parque Náutico serão revitalizados – uma ótima notícia para os moradores da região!

Além disso, foi assinado um inédito termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa do Paraná e a Prefeitura de Curitiba. O objetivo? Unir forças para criar e compartilhar programas e projetos que promovam o desenvolvimento sustentável, equilibrando o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente.

Rua da Cidadania na Fazendinha, local da edição da Assembleia nos Bairros no dia 25/06, quarta-feira. Foto: Luiz Costa/SMCS

Programe-se para as próximas edições

Ao todo, teremos dez edições do Assembleia nos Bairros em Curitiba. Depois do Boqueirão e Portão, prepare-se, pois o evento passará pelas Ruas da Cidadania de:

25 de junho: Rua da Cidadania Fazendinha (Regional do Portão)

Rua da Cidadania Fazendinha (Regional do Portão) 27 de agosto: Rua da Cidadania Santa Felicidade

Rua da Cidadania Santa Felicidade 24 de setembro: Rua da Cidadania Pinheirinho

Rua da Cidadania Pinheirinho 29 de outubro: Rua da Cidadania Bairro Novo

Rua da Cidadania Bairro Novo 26 de novembro: Rua da Cidadania Tatuquara

Rua da Cidadania Tatuquara 3 de dezembro: Rua da Cidadania Boa Vista

Agenda:

Assembleia nos Bairros Regional do Portão

25 de junho (quarta-feira), das 13h às 17h.

Rua da Cidadania Fazendinha, localizada na Rua Carlos Klemtz, 1.700, no bairro Fazendinha, em Curitiba.

Sessão Especial, marcada para as 15h, onde você poderá conversar diretamente com os deputados.