Forte procura por serviços marcou a primeira edição na capital. Presença nos bairros aproxima os deputados dos moradores

O Poder legislativo do Paraná deu o pontapé inicial a um programa inédito: a Assembleia nos Bairros de Curitiba. A primeira edição, no bairro Boqueirão, nesta quinta-feira (28/05), foi marcada por grande participação da comunidade e pela procura por serviços públicos ofertados, além de autoridades. Realizado em parceria com a Prefeitura de Curitiba, o evento vai percorrer todas as regiões da cidade nos próximos meses. O objetivo é ouvir as demandas locais, indo ao encontro dos moradores dos 75 bairros.

A primeira edição do Assembleia nos Bairros realizou mais de 2 mil atendimentos no Boqueirão, um indicador da aceitação e da necessidade da presença próxima dos moradores. Entre os serviços mais procurados pelos participantes estiveram os relacionados à regularização de documentos, emissão de novos títulos e transferência de domicílio, ofertados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), com um total de 104 atendimentos. Também houve grande movimento no posto da Defensoria Pública do Estado do Paraná, onde foram registrados 70 atendimentos.

A Assembleia nos Bairros será realizada uma vez por mês, sempre às quartas-feiras, das 13h às 22h. Os próximos bairros que receberão a presença dos deputados serão: Bairro Novo, Boa Vista, Cajuru, CIC, Fazendinha/Portão, Matriz, Pinheirinho, Santa Felicidade e Tatuquara (confira abaixo quando a Assembleia estará no seu bairro).

Moradores podem acessar serviços e fazer reivindicações

A proposta tem como objetivo principal promover o desenvolvimento da população e solucionar os problemas mais relevantes, além de aproximar os moradores dos bairros à Assembleia Legislativa.

A presença do Poder Legislativo nos bairros é também uma oportunidade para a comunidade discutir e debater temas de seu interesse.

Um dos pontos mais importantes das sessões da Assembleia nos Bairros de Curitiba é o recebimento da pauta de reivindicações dos moradores. Todos os moradores poderão apresentar sugestões de melhorias para o seu bairro e reivindicações nas mais diversas áreas.

As demandas apresentadas pela comunidade serão analisadas e poderão se transformar em projetos de lei, políticas públicas, obras e programas municipais e estaduais.

Os serviços que são ofertados à população

Durante a Assembleia nos Bairros, diversos serviços são ofertados totalmente de forma gratuita. Cerca de 80 serviços e atrações já foram confirmados e novas atividades devem ser acrescidas. Os moradores podem, por exemplo, solicitar documentos, como a emissão de título de eleitor, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR).

Também é feito o encaminhamento para vagas de emprego, emissão do cartão-transporte, atendimentos na área de saúde (vacinação, aferição de pressão, exame de glicemia), vacinação e cuidado com pets, orientação sobre direitos e programas sociais, além de regularização e mudança de domicílio.

Somado a isso, os moradores podem participar de atividades de lazer e entretenimento, como shows, aulões de ginástica e corte de cabelo. Várias apresentações artísticas foram feitas na edição do Boqueirão, como fanfarra, coral, teatro de fantoches, boqueirão fashion, banda Lyra entre outros. As atividades de esporte e cultura contemplaram aulas de capoeira, ginástica artística, apresentações de balé e violino e uma oficina de bandeirinhas juninas. Já no lazer, crianças e famílias puderam se divertir com cama elástica, jogos gigantes e diversos brinquedos ao ar livre.

Repasse para reformas e cooperação com a Prefeitura

Solenidade da sessão especial da Assembleia nos Bairros, no Terminal do Carmo, no bairro do Boqueirão, em Curitiba.

A primeira edição da Assembleia dos Bairros, na Regional do Boqueirão, contou com anúncios importantes para a comunidade. Entre os destaques está a confirmação de investimentos na revitalização da Praça dos Menonitas e do Parque Náutico.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), ao destacar a importância da proximidade dos deputados com a população, explicou que os recursos para as reformas da praça e do parque serão provenientes da devolução das sobras orçamentárias da Assembleia. Segundo o deputado, os projetos já estão prontos e, em até 60 dias, as melhorias devem começar a se concretizar. “Os dois projetos estão prontos, nós vamos devolver os recursos, e nos próximos 60 dias isso já pode virar realidade”, afirmou.

Outro destaque foi a assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa do Paraná e a Prefeitura de Curitiba. O objetivo é unir esforços para implementar e compartilhar programas e projetos que promovam o desenvolvimento sustentável, equilibrando crescimento econômico com preservação ambiental.

A deputada Marcia Huçulak (PSD) reforçou a importância de promover conexões entre o poder público e a sociedade. “A vida acontece nas cidades e é nosso papel estabelecer pontes com a comunidade e os gestores”, disse.

Para o deputado Denian Couto (Podemos), é essencial sair dos gabinetes e manter um contato direto com a população. Ele criticou o distanciamento político e defendeu o diálogo presencial. “Não sou a favor da política de ar condicionado. É olho no olho, é o diálogo direto que faz a diferença”, afirmou.

O deputado Requião Filho (PT) também ressaltou o valor da iniciativa. Para ele, ações como a Assembleia dos Bairros mostram que o trabalho político pode, sim, fazer a diferença. “Quando vejo a Assembleia trazer o nosso trabalho e os nossos serviços, percebo que a gente pode fazer a diferença. É uma ideia que precisa ser ampliada”, opinou.

Já a deputada Marli Paulino (SD) destacou que o evento facilita a vida do cidadão ao reunir diversos serviços em um único local. “Encurtamos distâncias. Trazer todos os serviços juntos ajuda demais a população”, pontuou.

O deputado Gilson Souza (PL) parabenizou a iniciativa e frisou a importância do evento para a comunidade. “Um espaço onde 100 serviços gratuitos são ofertados precisa ser valorizado. Vemos o Parlamento próximo da comunidade e disposto a ouvir demandas”, avaliou.

O deputado Alexandre Amaro (Republicanos) ressaltou a importância de ir até os bairros e ouvir a população. Segundo ele, com mais de 200 mil habitantes no Boqueirão, é fundamental escutar suas necessidades. “O trabalho que é feito aqui é fruto de uma união e, nessa corrente, vamos ajudar todo o estado do Paraná”, disse.

A deputada Flavia Francischini (União), primeira vice-presidente da Assembleia, declarou estar comprometida com os avanços para o bairro. “Estou aqui para ouvir as demandas e conquistar avanços no Boqueirão”, afirmou.

Sessão especial da Assembleia no Boqueirão contou com representantes do Legislativo, da Prefeitura de Curitiba e do governo do Estado.

Também presente, a deputada Cantora Mara Lima (Republicanos) destacou o compromisso dos parlamentares com os eleitores. “Nós estamos aqui porque vocês escolheram. Conte conosco porque trabalhamos para vocês”, disse.

O vereador Loréns Nogueira, representante do bairro, aproveitou a ocasião para solicitar mais recursos para a região e reforçou a importância da presença dos deputados no local. Já o vereador Jasson Goulart (Republicanos), que é morador do Boqueirão, destacou seu envolvimento com a comunidade. “É um lugar que a gente cuida, ama e defende. E quando a Assembleia vem aqui para ouvir e anunciar recursos, ficamos muito felizes”, declarou.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), elogiou a iniciativa da Assembleia e o impacto positivo do evento. Como exemplo, citou a aplicação de 350 vacinas apenas na primeira edição. Ele reafirmou a parceria da Prefeitura para as próximas ações. “Pode correr por Curitiba que estamos juntos, Alexandre Curi”, garantiu. Na sequência, o prefeito recebeu pessoalmente as demandas da população coletadas ao longo do dia.

Também participaram do encontro os deputados Moacyr Fadel (PSD) e Nelson Justus (União); a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias; o secretário de Governo de Curitiba, Marcelo Fachinello; o secretário de Administração do Paraná, Luizão Goulart; e os vereadores da capital Tico Kuzma, Meri Martins, Serginho do Posto e João da 5 Irmãos.

O Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação, também marcou presença no Boqueirão: moradores aproveitaram para se vacinar.

Moradores da Regional do Boqueirão aprovam iniciativa

Com participação intensa de moradores e grande procura por serviços, a primeira edição do Assembleia nos Bairros recebeu aprovação de quem esteve na Rua da Cidadania do Terminal do Carmo.

O açougueiro natalense João Lemos Rocha Batista procurou os serviços do TRE-PR para transferir seu título. Mesmo morando em Curitiba há cinco anos, ainda não havia transferido. “Já aproveitei para regularizar tudo. Só estava justificando desde que vim para o Paraná. Agora vou poder votar aqui”.

Matheus Augusto Rudinik, estudante de 16 anos, foi fazer seu primeiro título de eleitor. Inicialmente, ele compareceu ao evento para fazer sua carteira de trabalho, mas percebeu que já podia aproveitar a oportunidade.

“Também aproveitei para fazer a vacina da gripe. Eu achei o evento bem dinâmico, porque tem vários serviços que atendem várias faixas etárias”, disse.

Alessandra Cristiane Mota Pedasoli, auxiliar administrativa, foi até à Assembleia nos Bairros procurar orientações sobre a curatela da sua tia.

“Vim aqui buscar uma orientação a respeito de uma tia minha, que morava comigo, mas tive que colocar numa casa de repouso devido ao seu quadro de demência muito severo. Eu não conseguia dar conta de cuidar dela. Aí vim aqui para descobrir como funciona para fazer a curatela, pois eu que cuido da aposentadoria que ela recebe”, explicou. “Acho superimportante juntar tudo num lugar só. Assim podemos vir e resolver tudo, e de forma rápida”, elogiou.

O comerciante Walter Rodrigues foi outro que procurou orientações da Defensoria Pública da Assembleia Legislativa do Paraná. Ele procurava orientações sobre seu divórcio.

“Faz dois anos que me separei. Como eu saí de casa sem nada e tenho um patrimônio razoável. Algumas coisas eu coloquei no nome dela e agora preciso saber como faço pra reaver os meus 50%”, disse.

Álvaro Luiz, aposentado, buscou orientações jurídicas sobre uma ratificação de registro de falecimento. “Fiquei sabendo pela televisão e vim. Resolvi isso e outras coisas aqui. Se eu tivesse que ir até o centro, eu teria demorado muito mais”

Confira quando a Assembleia estará na sua região:

Rua da Cidadania Fazendinha, 25 de junho

Rua da Cidadania Cajuru, 2 de julho

Rua da Cidadania Santa Felicidade, dia 27 de agosto

Rua da Cidadania Pinheirinho, em 24 de setembro

Rua da Cidadania Bairro Novo, dia 29 de outubro

Rua da Cidadania Tatuquara, dia 26 de novembro

Rua da Cidadania Boa Vista, dia 3 de dezembro.

**Para ter acesso a mais informações sobre a Assembleia nos Bairros, os moradores poderão acompanhar os canais do Poder Legislativo e da Prefeitura de Curitiba pela internet.