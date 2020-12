Mais um artista morreu nesta semana vítima da Covid-19. O músico e sambista Ubirany, de 80 anos, não resistiu as complicações da doença e morreu nesta sexta-feira (11) em um hospital no Rio de Janeiro. A notícia foi dada através das redes sociais do grupo de samba Fundo de Quintal, do qual o músico fazia parte desde a década de 1970.

A assessoria do grupo Fundo de Quintal informou que em breve divulgará informações sobre velório e sepultamento do sambista. A nota de pesar chamou atenção não só dos seguidores e admiradores da banda, mas também artistas. A cantora Maria Rita comentou a publicação e escreveu: “Esse ano… descanse em Luz… na certeza de que cumpriu essa missão lindamente nesse plano.”

O cantor Zeca Pagodinho compartilhou uma foto ao lado de Ubirany e disse: “Vamos nos lembrar dele assim: sorrindo. Um dos nomes mais importantes da história do samba, Ubirany nos deixou hoje, mais uma vítima dessa horrível pandemia da Covid-19.”

O cantor Mumuzinho usou o Twitter para lamentar a morte de Ubirany. “O samba está de luto. Uma perda inestimável para a música brasileira. Foram anos sendo referência para todos nós. Obrigado por tudo, mestre Ubirany. Descanse em paz.”

O cantor Arlindo Neto, mais conhecido como Arlindinho, compartilhou uma foto ao lado do artista quando os dois gravaram o programa Conversa com Bial. “Aprendi muito do que e o samba com voce mestre. A dor esta grande o Samba ficara eternamente de luto. Descanse em paz”;

A cantora Teresa Cristina também homenageou o sambista e afirmou que ele era o “maior dos maiores”. “Inventor do repique de mão, peça fundamental em qualquer roda de samba. Um verdadeiro gentleman. Sempre sorridente, educado, doce, simpático com todos que cruzavam seu caminho. Esse vírus terrível leva embora um pedaço do subúrbio carioca”, finalizou.

O vocalista do grupo Sorriso Maroto, Bruno Cardoso, disse que Ubirany é o seu herói e, portanto, imortal. “Aonde quer que eu vá, sempre terei você na minha música. Descanse em paz meu amigo. Nesse momento estou ouvindo você tocar pra te homenagear. Descanse em paz.”