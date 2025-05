Zeca Baleiro traz show intimista “Piano” para Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O renomado cantor e compositor Zeca Baleiro apresentará seu novo espetáculo “Piano” em Curitiba, prometendo uma noite repleta de emoções e surpresas musicais. O show, que acontecerá na próxima sexta (23), às 21 horas, no Teatro Guaíra, trará uma seleção especial de canções autorais e releituras que prometem encantar o público paranaense.

Acompanhado pelo talentoso Adriano Magoo nos teclados, sintetizadores, samplers e acordeon, Baleiro oferecerá uma experiência musical única, mesclando hits de sua carreira com novas composições e interpretações de clássicos da música brasileira. O repertório, cuidadosamente selecionado, inclui obras de compositores como Fausto Nilo e Belchior, além de versões inéditas de sucessos do próprio Baleiro.

Entre as canções que prometem emocionar o público estão “Não Adianta”, de Sergio Sampaio, “Esotérico”, de Gilberto Gil, e “Espinha de Bacalhau”, de Severino Araújo. Fãs do artista maranhense também poderão desfrutar de interpretações únicas de suas próprias composições, como “Babylon”, “Bandeira”, “Respira” (em parceria com Chico César) e “Telegrama”.

O show “Piano” teve origem em um projeto especial iniciado por Baleiro e Magoo em 2011, evoluindo ao longo dos anos para se tornar uma experiência musical mais rica e diversificada. A produção local está a cargo da Orth Produções, garantindo uma noite memorável para os amantes da boa música brasileira.

Os ingressos já estão à venda pela DiskIngressos, com preços a partir de R$ 120 (meia-entrada), mais taxa administrativa. A classificação etária é livre, permitindo que famílias inteiras possam desfrutar juntas desse momento especial.

Serviço:

Zeca Baleiro – Show “Piano”

Data: 23 de maio de 2025

Horário: Abertura às 20h, início do show às 21h

Local: Teatro Guaíra (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Curitiba)

Duração: 90 minutos

Ingressos: Disponíveis na DiskIngressos