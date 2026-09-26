Xuxa, sertanejo, rock, teatro e cinema gratuito: o que fazer em Curitiba neste fim de semana

Curitiba tem um fim de semana de programação cultural movimentada, com grandes shows, espetáculos teatrais e apresentações gratuitas espalhadas pela cidade. Entre os destaques deste sábado (26) estão Xuxa, que leva a turnê “O Último Voo da Nave” à Arena da Baixada, e a dupla Henrique & Juliano, que se apresenta na Pedreira Paulo Leminski com a turnê “Manifesto Musical”. A programação também inclui o show de 30 anos do CPM 22, no Live Curitiba.
Além dos grandes nomes da música, a agenda reúne atrações para diferentes públicos, como o musical “Diana, A Princesa do Povo”, apresentações da Orquestra Sinfônica do Paraná e da Ladies Ensemble, além de cinema, festivais e espetáculos gratuitos. Entre as opções estão ainda uma homenagem instrumental a Dorival Caymmi, a estreia da série de animação “POING” e o encerramento da Festa de Jesus das Santas Chagas.
Confira, a seguir, a agenda cultural deste sábado (26) e domingo (27):
Shows e apresentações
Xuxa
A turnê “O Último Voo da Nave” traz projeções, efeitos visuais, iluminação imersiva e a participação de personagens que marcaram época no universo da artista. O show percorre diferentes momentos da carreira, desde o Xou da Xuxa até os sucessos do cinema.
Data: Sábado (26), às 20h;
Local: Arena da Baixada (Estádio Joaquim Américo);
Ingressos: Venda na Eventim.
Henrique & Juliano
A turnê Manifesto Musical é uma celebração da trajetória da dupla, construída com autenticidade, consistência e uma conexão rara com o público, que em coro canta o repertório mais celebrado dos últimos anos.
Data: Sábado (26), a partir das 16h;
Local: Pedreira Paulo Leminski;
Ingressos: Venda no Guichê Web.
CPM22
O show da Turnê de 30 Anos do CPM 22 celebra três décadas da banda de rock com clássicos como Dias Atrás e Um Minuto para o Fim do Mundo.
Data: Sábado (26), às 23h59;
Local: Live Curitiba;
Ingressos: Venda pela Bilheteria Digital.
Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) — Homagem aos 90 Anos da Academia Paranaense de Letras
Concerto gratuito com regência do maestro convidado Paulo Torres. O programa percorre obras de Mendelssohn (Sonhos de uma Noite de Verão), Alceo Bocchino (Seresta Suburbana), Camargo Guarnieri (Abertura Concertante), Alexandre Brasolim (Espelho) e Bento Mossurunga (Guairacá).
Data: Sábado (26), às 16h;
Local: Auditório Poty Lazzarotto no Museu Oscar Niemeyer (MON);
Entrada: Gratuita (por ordem de chegada; capacidade para 300 pessoas).
Ladies Ensemble — “Concerto Clássico”
Primeira orquestra profissional 100% feminina do país em espetáculo com as solistas Priscila Malanski (piano) e Deborah Kliewer (violino). Obras de Beethoven e Guerra-Peixe. Regência de Alexandre Brasolim.
Data: Sábado (26), às 18h30;
Local: Auditório Regina Casillo (Rua Lourenço Pinto, 500 – Centro);
Ingressos: Venda via DiskIngressos.
“Dorival” — Homenagem Instrumental a Dorival Caymmi (Projeto Cena Jazz)
Quatro grandes nomes da MPB e da música instrumental — Tutty Moreno, Rodolfo Stroeter, André Mehmari e Nailor Proveta — se unem para releituras improvisadas e arranjos inéditos de clássicos de Caymmi.
Data: Sábado (26), às 20h;
Local: Teatro do Paiol (Rua Cel. Zacarias, 51 – Prado Velho);
Ingressos: Venda via CompreNoZet.
Banda Geriatricus — Show com a “Véia Celeste”
Espetáculo de rock e humor que revisita clássicos dos anos 80 e 90 (Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas, Pearl Jam, RPM) comandado pela irreverente personagem Dona Celeste.
Data: Sábado (26), às 21h15;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos: Venda via DiskIngressos.
2ª Edição “Meu Empório Favorito” — Trio Quintina & Os Milagrosos Decompositores
Noite nostálgica dedicada à memória da cena musical curitibana com samba, MPB, samba-funk e reggae.
Data: Sábado (26), bar aberto às 21h e shows a partir das 22h;
Local: Changes Bar (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1122 – São Francisco);
Entrada: Gratuita até 22h | R$ 25 após esse horário.
Teatro
“Diana, A Princesa do Povo” (Musical)
Montagem brasileira sobre a vida e legado de Diana Spencer, dirigida por Tadeu Aguiar.
Data: Sábado (26), às 16h e 20h30 (duas sessões);
Local: Guairão — Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto;
Ingressos: Venda via DiskIngressos e bilheteria do Teatro Guaíra.
“Planeta Lixo” — Nave Drassa (Festival da Primavera)
Espetáculo cênico-musical que transforma resíduos em cenários, figurinos e instrumentos musicais.
Data: Sábado (26), às 17h e 20h (sessão das 20h conta com intérprete de Libras; roda de conversa após as sessões); e no domingo (27), às 19h;
Local: Espaço Fantástico das Artes (Rua Trajano Reis, 41 – São Francisco);
Entrada: Gratuita.
“Baixa Sociedade” (Estreia de Temporada)
Comédia de Juca de Oliveira estrelada por Luiz Fernando Guimarães (comemorando 50 anos de carreira) e grande elenco, sob direção de Pedro Neschling.
Data: Sábado (26) e domingo (27), às 20h;
Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517);
Ingressos: Venda pelo DiskIngressos.
“Curitiba, Vem Cantar!” (Musical Interativo)
Espetáculo conduzido pelo maestro Gabriel Machado que convida e prepara o público para se transformar em um grande coral de vozes no teatro. Indicado para maiores de 16 anos.
Data: Domingo (27), às 15h;
Local: Guairinha — Auditório Salvador de Ferrante;
Ingressos: Venda via DiskIngressos e bilheteria do Teatro Guaíra.
Cinema
Pré-estreia da Série de Animação “POING” (Stop Motion)
Exibição especial da série de divulgação científica feita 100% em Curitiba, seguida de bate-papo com o diretor Paulo Munhoz. Indicada para público de 8 a 14 anos.
Data: Sábado (26), às 11h;
Local: Cine Passeio;
Entrada: Gratuita.
1º Festival Acadêmico de Cinema Sétima Arte (SetArt)
Mostra gratuita com 10 curtas-metragens universitários paranaenses, mesa de debates e premiação.
Programação no domingo (27):
- 13h30: Recepção do público
- 14h00: Abertura oficial
- 14h15: Bloco 1 — Mostra de Curtas (Mande me avisar se é em casa ou na igreja, Departamento de Folclores, Dentes de Leão, Póstumo. e Memorabilia)
- 15h30: Mesa de Debates: “Da sala de aula à tela: o que a universidade ensina e o mercado exige?” com mediação de Beatriz Litzinger
- 16h50: Bloco 2 — Mostra de Curtas (Um Monstro e Meia, Lazúli, Parlatto, Todas as Coisas que Eu Nunca Te Disse e Quatro Linhas)
- 18h10: Cerimônia de Premiação
Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco);
Entrada: Gratuita.
Feiras e festivais
XI Festa de Jesus das Santas Chagas (Encerramento)
Evento religioso e cultural promovido pela Associação Evangelizar é Preciso, reunindo fiéis e atrações em Curitiba.
Data: Sábado (26), a partir das 11h, e domingo (27), a partir das 7h30;
Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Praça Senador Correia, 128 – Centro);
Entrada: Gratuita.