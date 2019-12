Para comemorar seus nove anos de operação, a cervejaria paranaense Way Beer promove neste sábado (14) uma festa regada a cerveja, shows e comilança. A “9 Way” terá nove horas de música ao vivo (com nove bandas), nove operações gastronômicas, nove cervejas próprias e outras nove cervejarias convidadas.

Para celebrar a data, a Way Beer abrirá as portas da sua cervejaria, localizada em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, para o evento, que terá entrada gratuita. Um dos grandes destaques da programação será o lineup (lista de bandas), que contará com shows de grandes nomes da música curitibana, que apostam nas mais variadas vertentes musicais.

Durante o dia, as atrações vão se revezar no palco em um formato inédito, com duas bandas tocando juntas, promovendo uma mistura incrível: Válvula Vapor + Delorean, Bigode Groove + Black Maria, Lenhadores Da Antártida + The Folkin’ Dads, Yolo + República Pine e On The Rocks DJs.

A “9 Way” contará com a participação de grandes nomes da gastronomia curitibana, entre eles Pappas Hot Dog, Rio Grande Carnes, Jack Pizza, Freetas, Geek Burguer, Espetinho Bom à Bessa, Parlatto Gelateria e Porks. As operações vão oferecer preparos para todos os gostos e bolsos, entre eles filé de igreja com maionese, salada de tomate e cebola, Pururuca, Linguiça, Torresmo em tira, Bacon melado, Sanduíche de Pernil, hambúrgueres, espetinhos, hot dogs especiais, pizzas, carnes assadas e sorvetes artesanais.

Para completar a programação, as cervejas especiais. Além de grandes clássicos, entre eles Avelã Porter, Red Ale, Amburana Lager, IPA Loka e Die Fizzy Yellow, a Way Beer vai promover o lançamento de três rótulos: Soft IPA, Way To Be Numb e 3 Bean Stout. O evento contará, ainda, com nove cervejarias convidadas, que serão divulgadas nos próximos dias.

A “9 Way” será realizada na fábrica da Way Beer, que fica na Rua Pérola, 331, em Pinhais, na RMC, das 11h às 20h. A entrada será gratuita e haverá espaço kids. Animais de estimação são bem vindos.

Mais informações pelo telefone (41) 3653-8853.