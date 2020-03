O que você falaria para a galera se tivesse 10 segundos? É o tempo que a Tribuna vai te dar para participar nas redes sociais do quadro ‘Diz Aí’. Liberdade total! Pode falar do problema da sua rua, mandar o beijo pra mãe, cobrar aquela dívida do amigo, cantar, recitar um poema, contar piada… enfim, realmente o que você quiser.

Curtiu a ideia? A nossa equipe vai estar nas ruas de Curitiba caçando os melhores ‘Diz Aí’ da galera. E a primeira edição você pode conferir nos stories do Instagram e do Facebook da Tribuna!

As novas edições vão acontecer sempre às sexta-feiras, não perca!