Último dia de Amazon Prime Day com mega descontos; veja ofertas

Faltam poucas horas para o fim da 6ª edição do Amazon Prime Day que traz grandes descontos em diversos setores. E se você ainda não comprou seu produtinho, agora é a hora de aproveitar as ofertas com frete grátis. A ação contempla marcas renomadas e categorias diversas, com ofertas pensadas especialmente para os membros Prime.

E para te ajudar, separamos diversas ofertas e descontos para você aproveitar. Confira a seguir!

Amazon Prime Day

Vale lembrar que as promoções são exclusivas para assinantes do Amazon Prime, serviço que oferece benefícios como frete grátis, acesso ao Prime Video, Prime Music e outras vantagens.

Ofertas Amazon Prime Day 2025

👉Cupom – Ao assinar o o Amazon Prime com Mastercard você ganha R$30 off. Válido para compras acima de R$90 pagando à vista com Mastercard.

Clique aqui e veja como aproveitar!

Ofertas em Dispositivos Amazon

👉Fire TV Stick por apenas R$ 299,00 (*Consulte o frete!)

👉Kindle Paperwhite 16GB com 26% off por apenas R$ 699,00. (*Consulte o frete!)

Ofertas em Eletrônicos

👉R$ 100 off em iPhone e Air Pods. (*Consulte o frete!) 📱

👉Caixa de som JBL + R$ 300 off com cupom só no app, por apenas R$ 6.990,00 (*Consulte o frete!) 📻

👉15% off em Nintendo Switch + cupom QUEROSWITCH. 🎮 Por apenas R$ 1.947,00

👉12% off em Playstation 5 Slim Digital, por apenas R$ 3.499,00 🎮

👉Galaxy M15 5G, 6.000mAh, Câmera Tripla até 50MP, 128GB – Azul escuro, por R$ 899,00📱

👉Apple iPhone 13 (256 GB) – Luz das estrelas. Por apenas R$ 3.699,00 📱

Ofertas em itens para bebês e crianças

👉Ofertas em Johnson’s Baby👶🏻

👉Oferta em Fralda Huggies 👶🏻

Ofertas em Limpeza

👉Vanish Tira Manchas Em Pó, 2,5Kg, por apenas R$ 82,20 🧺🫧

👉Confira as ofertas em Downy 🧺🫧

Ofertas em Pet Shop

👉Ofertas imperdíveis para seus pets no Prime Day, aproveite 🐕

Ofertas em Casa e Cozinha

👉Confira as ofertas em produtos para sua casa e cozinha 🏠👩‍🍳

👉Ofertas em Britânia 🏠👩‍🍳

👉Itens para casa com 33% de desconto 🏠

👉Ofertas Vonder com até 35% OFF 🛠️