“Trabalhe enquanto eles dormem”. Será? Nova geração troca excesso por eficiência

Por anos, frases como “trabalhe enquanto eles dormem” foram vendidas como combustível para o sucesso. Elas moldaram uma cultura de esforço extremo, de uma era em que produtividade significava horas a mais trabalhadas. Mas o jogo está virando. A nova geração de profissionais e empresas começa a trocar o excesso pela eficiência e o sacrifício pela inteligência.

“Por muito tempo, produtividade foi medida em horas de trabalho. Hoje, o novo ‘trabalhar enquanto eles dormem’ é usar a tecnologia para alcançar resultados — sem abrir mão da qualidade de vida”, afirma César Baleco, CEO da IRRAH Tech, empresa paranaense com atuação global em soluções de automação e inteligência artificial voltadas à eficiência operacional.

A fala de Baleco traduz uma mudança que vai além do discurso corporativo. Segundo levantamento do McKinsey Global Institute, a automação inteligente pode aumentar a produtividade média dos trabalhadores entre 20% e 25%, quando aplicada de forma estratégica à execução de tarefas. Além disso, o IBGE registrou uma queda de 0,4% nas horas efetivamente trabalhadas no segundo trimestre de 2025 — um indício de que produzir mais, mesmo trabalhando menos, é uma realidade possível.

“Nosso propósito é usar a tecnologia para devolver tempo e qualidade de vida às pessoas, sem perder performance”, explica Luan Mileski, head de produto e negócios da empresa.

A empresa, com sede em Cianorte (PR) e atuação global, oferece soluções de automação e inteligência artificial e melhora a forma como negócios de diferentes portes se comunicam e operam. Entre as principais inovações está o PlugChat, plataforma que centraliza e gerencia atendimentos via WhatsApp, transformando o aplicativo em uma central inteligente de comunicação corporativa. Com ela, empresas de diferentes segmentos — do varejo de moda à logística e serviços — conseguem automatizar o que é repetitivo e profissionalizar o relacionamento com seus clientes de forma simples e escalável.

“Além de automatizar o que é repetitivo, o PlugChat garante um atendimento mais organizado e inteligente. Todos os chats ficam concentrados em um único ambiente, o que reduz perdas de mensagens, retrabalho e melhora o tempo de resposta”, explica Luan Mileski, head de produto e negócios do Irrah Tech.

Com interface intuitiva, relatórios de performance e possibilidade de atuação de múltiplos atendentes em um mesmo número de WhatsApp, o PlugChat ajuda gestores a identificar gargalos, medir produtividade e aprimorar continuamente a experiência do cliente. “Isso reflete diretamente na satisfação do cliente e também na qualidade de vida das equipes, que passam a lidar com um fluxo mais previsível e humano.”

Mileski destaca ainda outro sistema da IRRAH Tech: o KIGI, que é voltado à performance e integração de gestão. A empresa entrega um ecossistema com integração omnichannel, loja virtual, sistema em nuvem e aplicativo mobile. “Soluções como o KIGI aumentam a performance da gestão, trazendo resultados e eficiência de forma mensurável”, afirma.

Presente em mais de 70 países, com sedes em Cianorte (PR), Maringá (PR) e Dover (EUA), as soluções da IRRAH Tech refletem uma visão global: usar a tecnologia não como ferramenta de sobrecarga, mas como aliada da produtividade com propósito.

“A automação não substitui pessoas; ela devolve às pessoas o que mais vale no mundo moderno: tempo e equilíbrio”, conclui o CEO da empresa.