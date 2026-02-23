Sistema de empresa paranaense otimiza decisões para trabalho no campo

Projeto está em fase de implantação e validação na cidade de Maringá; iniciativa auxilia acompanhamento técnico das propriedades rurais

Uma plataforma de inteligência artificial que interpreta dados de campo em tempo real começou a ser testada no norte do Paraná, em um projeto piloto voltado à extensão rural. A ferramenta foi construída para organizar e cruzar informações agrícolas, como dados produtivos, climáticos e ambientais, e fornecer subsídios técnicos aos profissionais que atendem produtores rurais na região de Maringá e municípios vizinhos.

A solução foi apresentada por desenvolvedores da Bluelogic Sistemas e Consultoria, de Curitiba, em diálogo com órgãos estaduais responsáveis pela agricultura, e está em fase de implantação e validação. A proposta é centralizar dados dispersos e automatizar análises que hoje exigem tempo e trabalho manual, com a intenção de oferecer orientações técnicas com mais velocidade no campo.

“O sistema organiza e interpreta informações agrícolas e climáticas e sugere orientações técnicas que melhor se adaptam às condições de cada propriedade. A decisão final permanece com o extensionista”, disse Fernando Esmaniotto, CEO da Bluelogic. Ele destaca que a IA não substitui o técnico, mas fornece suporte de análise para decisões mais rápidas e consistentes.

Fernando Esmaniotto, CEO da Bluelogic

O piloto foi desenhado a partir de uma iniciativa da própria Bluelogic, apresentada em uma Rodada de Oportunidades e Conexões promovida pelo InovaAgro, que facilitou a aproximação com a Secretaria da Agricultura do Paraná e com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), responsáveis por conduzir a extensão rural no território.

Representantes do setor de tecnologia veem no projeto um exemplo de como inovações digitais podem ser aplicadas diretamente em atividades rurais. A Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação no Paraná (Assespro-PR) registrou apoio à iniciativa, com a expectativa de que ela ajude a integrar tecnologia e demandas do campo.

“Conforme a empresa, a arquitetura da plataforma foi desenhada para permitir expansão geográfica e adaptações a outras áreas de gestão pública e setores produtivos, caso seja validada na etapa atual. Isso é fantástico e vai ao encontro do nosso propósito, que é o de aproximar negócios e soluções das reais necessidades da sociedade”, destaca o presidente da entidade, Adriano Krzyuy.

A empresa estará presente no Show Rural 2026, feira do agronegócio que será realizada na próxima semana, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, em Cascavel (PR), onde produtores e técnicos poderão conversar com os profissionais e estar mais próximos das soluções. Um dos destaques confirmados para a exposição é a apresentação do WebReceita, uma plataforma criada para emissão e gestão de receituários agronômicos, com agilidade, precisão e conformidade legal. A solução se destacou no cenário nacional ao ser selecionada para participar do Startup Summit 2025, um dos principais eventos de tecnologia e inovação do país.

Em Maringá, o lançamento do projeto ocorre em um momento em que a agricultura paranaense mantém expectativas de produção elevadas. Boletins recentes do Departamento de Economia Rural (Deral) indicam que a safra de grãos de verão no Paraná pode chegar a cerca de 25,9 milhões de toneladas, com a soja sozinha projetada acima de 22 milhões de toneladas na temporada 2025/26.