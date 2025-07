Shopping realiza liquidação com descontos de até 70%

Que tal aproveitar a última quinzena do mês para renovar o guarda-roupas? Entre os dias 18 e 27 de julho, o Shopping São José promove a “Liquida Etiqueta Rasgada”, com ótimas oportunidades para quem busca qualidade e, obviamente, os melhores preços. Durante o período, diversas lojas do empreendimento estarão com descontos de até 70%, além de cupons exclusivos disponíveis no aplicativo oficial.

“A ‘Liquida Etiqueta Rasgada’, é um grande sucesso, com benefícios exclusivos para nosso público. É uma chance única de adquirir produtos de qualidade por preços bem vantajosos, com condições imperdíveis, em diversas lojas”, conta Vinício Garcia, gerente de marketing do Shopping São José.

Ícone do samba, Alcione promete show com hits para esquentar Curitiba

No maior centro de compras da Região Metropolitana de Curitiba, o público pode encontrar opções diversas em moda infantil e adulto, calçados, beleza, eletrônicos, saúde e muito mais.

Além dos descontos, diversas lojas vão disponibilizar cupons com ofertas exclusivas por meio do aplicativo oficial do Shopping São José. São elas: Adcos, Arezzo, Artex, Be Little, EspaçoLaser, Game Hero, Georges, Happy Walk / My confort, Havaianas, Hope, Jorge Bischoff, Laser & Co, Lupo, O Boticário, Prata & Arte, Schooner e Stanley.

“Basta acessar o nosso aplicativo oficial para receber opções especiais, propostas por diversas operações do Shopping. Mas vale a dica: não deixe para depois, pois os cupons são limitados”, completa Vinício.

+ Férias em Curitiba? Veja onde passear com a família sem gastar nada!

O Shopping São José fica na Rua Dona Izabel A Redentora (n° 1434), no Centro de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e as opções de lazer funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h.

Mais informações no site www.shoppingsaojose.com.br