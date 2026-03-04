Rede famosa de cafés expande atuação no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A expansão da rede gaúcha Quiero Café no Paraná vai além do crescimento territorial: passa, sobretudo, pela experiência gastronômica. Após inaugurar uma unidade em Curitiba no fim do ano passado, a marca avança agora em cidades estratégicas do Estado levando um conceito que combina cafeteria, restaurante e ambiente de convivência, com forte apelo no cardápio.

Presente em municípios como Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Toledo, e com novas unidades previstas para março em Guarapuava e Foz do Iguaçu, a rede tem atraído o público pela diversidade e atualização constante do menu. São mais de 400 itens que transitam entre cafés especiais, brunches elaborados, pratos executivos, massas, sanduíches, petiscos, drinks e sobremesas.

A proposta é acompanhar diferentes momentos do dia, do café da manhã reforçado ao jantar descontraído, mantendo uma identidade que valoriza sabor, apresentação e variedade.

Além do portfólio de produtos, a rede investe em campanhas sazonais que atualizam o cardápio ao longo do ano e estimulam novas experiências à mesa. Na estação mais quente, o “Desejos de Verão” reúne bebidas geladas, combinações refrescantes e opções mais leves. Já no período de temperaturas mais baixas, o “Delícias de Inverno” aposta em sabores intensos, preparos mais cremosos e receitas reconfortantes.

Para Matheus Fell, sócio-fundador da rede, a gastronomia é parte central da estratégia de expansão. “Nosso objetivo é que cada unidade seja reconhecida não apenas como uma cafeteria, mas como um destino gastronômico. Trabalhamos com um cardápio amplo, que está em constante evolução. As campanhas sazonais nos permitem explorar ingredientes, acompanhar tendências e apresentar novidades que mantêm o cliente curioso e engajado”, afirma.

A Quiero Café Curitiba fica na Rua da Glória, 220, Alto da Glória. O funcionamento é de segunda a domingo, das 07h às 23h. Contato: (41) 98850-0940

As demais lojas da rede no Paraná:

Quiero Café Ponta Grossa

Local: Rua Nestor Guimarães, 146, Estrela – Ponta Grossa/PR

Horário: de segunda a sábado, das 07h30 às 23h.

Contato: (42) 98881-9057

Quero Café Cascavel

Local: Av. Toledo, 226, Centro – Cascavel/PR

Horário: de segunda a sábado, das 07h às 23h. Aos domingos das 09h às 20h.

Contato: (45) 99144-9122

Quiero Café Toledo

Local: Av. Parigot de Souza, 2555, loja 2, Centro – Toledo/PR.

Horário: de segunda a sábado, das 07h30 às 23h. Aos domingos das 09h às 20h.

Contato: (45) 99118-7720

Quiero Café Maringá

Local: Avenida Paraná, 692, na Zona 01 – Maringá/PR.

Horário: de segunda a sábado, das 07h às 23h. Aos domingos das 09h às 21h.

Contato: 44 99133-4433