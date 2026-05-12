Rede de academias libera treino gratuito em Curitiba e outras cidades nesta quarta

Diante do número de sedentarismo no Brasil, que atinge cerca de 47% dos brasileiros de acordo com o Ministério da Saúde, a rede de academias Force One promove um dia de acesso gratuito às unidades para incentivar a prática de atividade física. A ação, chamada de Open Day, acontece nesta quarta-feira (13/05) e faz parte das comemorações pelos 10 anos da marca. Durante o dia, qualquer pessoa poderá treinar sem custo nas academias da rede mediante cadastro prévio.

Em Curitiba, as unidades da Force One ficam no Xaxim (Rua Waldemar Loureiro Campos, 3615), Boa Vista (Avenida Anita Garibaldi, 2440) e Ahú (Rua Mateus Leme, 2280).

Além dos reflexos individuais, a inatividade física também gera impacto econômico. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sedentarismo pode representar um custo global de até US$ 300 bilhões entre 2020 e 2030, considerando gastos com saúde pública e perda de produtividade.

Com a proposta de reduzir barreiras e incentivar novos hábitos, a Force One aposta na gratuidade como forma de aproximar pessoas que ainda não têm uma rotina de exercícios físicos.

“A proposta é justamente incentivar o primeiro passo. Sabemos que começar é o mais difícil, então queremos facilitar esse acesso e mostrar que a academia pode ser um ambiente acolhedor e transformador”, afirma Renan Oliveira Pedroche, CEO e fundador da Force One.

Force One

Criada em Cianorte em 2016, a rede soma 20 academias e mais de 45 mil alunos ativos no Paraná e em Santa Catarina. No Paraná a rede está presente em Curitiba, Londrina, Maringá, Cianorte, Guarapuava, Cascavel e Arapongas. Já no estado catarinense as unidades estão em Joinville, Itajaí, Blumenau, Balneário Camboriú, Brusque, Chapecó e Lages.

Serviço

Open Day Force One

Data: 13 de maio

Local: todas as unidades da rede (Curitiba, Londrina, Maringá, Cianorte, Guarapuava, Cascavel, Arapongas, Joinville, Itajaí, Blumenau, Balneário Camboriú, Brusque, Chapecó e Lages).

Entrada gratuita (mediante cadastro prévio)