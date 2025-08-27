Pub escondido em cooperativa de Curitiba tem histórias e fish ‘n’ chips

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Tribuna do Paraná visitou na terça-feira (26) o The Rochdale Cult, novo espaço da cooperativa Unicred União, localizado na Avenida do Batel, em Curitiba. O local oferece uma experiência imersiva que resgata a história das origens do cooperativismo moderno, combinando aprendizado, cultura e gastronomia.

Ao entrar no espaço, o visitante é transportado para 1844, ano em que os pioneiros de Rochdale criaram a primeira cooperativa de consumo. A decoração temática reproduz detalhes históricos da época, enquanto uma linha do tempo detalha os principais marcos do movimento cooperativo mundial.

Uma galeria de memórias complementa a visita, mostrando os primeiros passos do cooperativismo na Inglaterra e contextualizando sua importância para a comunidade. O passeio, no entanto, vai além da história.

O cardápio é uma atração à parte, trazendo clássicos da culinária inglesa, como o tradicional fish and chips e a torta de maçã com creme inglês. A carta de drinks também é diversificada, incluindo cervejas geladas, drinks criativos e vinhos selecionados, garantindo opções para todos os gostos.

Durante a visita, os frequentadores podem assistir a pequenos filmes que exploram os pilares do cooperativismo, além de curtir apresentações de música ao vivo, que vão de clássicos do jazz a músicas contemporâneas. O The Rochdale Cult se destaca como um programa diferente em Curitiba, unindo história, cultura e gastronomia em um mesmo espaço.

O local está aberto ao público geral, não apenas aos cooperados, e a visita pode ser agendada pelo WhatsApp no número 47 4007-2440. Todo o valor arrecadado com os ingressos é destinado ao Motorcoop, iniciativa social da cooperativa voltada a projetos comunitários e ações solidárias.

Serviço

The Rochdale Cult

Endereço: na Unicred União, localizada na Avenida do Batel, nº 1370, no bairro Batel

Horários: disponibilidade conforme agendamento prévio

Reservas pelo WhatsApp 47 4007-2440