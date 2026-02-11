Protetor solar roxo e linha infantil: Avon lança coleção com Mickey & Amigos

A Avon apresenta a nova coleção Avon Care + Mickey & Amigos, da Disney, que chega para trazer mais magia e diversão para os momentos de autocuidado e rotina em família. Unindo o toque acolhedor de Avon Care ao universo Disney, a linha amplia a experiência com os complementos de Casa & Estilo, que traz itens que acompanham as crianças do jeito que elas vivem: com cor, carinho e leveza.

A linha Avon Care + Mickey & Amigos tem produtos pensados para o cuidado diário da família, com texturas suaves, fragrâncias divertidas e fórmulas que entregam hidratação, proteção e praticidade.

A loção corporal e o creme para mãos de Avon Care Frutas Vermelhas combinam fragrância com hidratação prolongada e ingredientes como mirtilo e morango. O banho das crianças fica mais divertido com o Shampoo 2 em 1, que limpa sem ressecar, não arde os olhos e deixa os fios soltinhos e brilhantes. Para finalizar, as colônias infantis inspiradas em Mickey e Minnie Mouse trazem fragrâncias leves e frescas, perfeitas para acompanhar a rotina das crianças.

O destaque da coleção fica por conta do Protetor Solar Kids & Baby FPS 50, que apresenta fórmula colorida roxa e se diferencia ao transformar a aplicação em um momento mais prático e divertido. A coloração facilita a visualização das áreas já protegidas e desaparece em segundos após a absorção pela pele, garantindo uma aplicação uniforme e sem falhas. O produto tem textura leve, resistência à água e foi desenvolvido para a pele delicada das crianças.

Cupom de desconto da nova linha Avon

A linha Avon Care + Mickey & Amigos conta com o cupom AVONCAREDISNEY, que oferece 20% de desconto nos itens da linha. A ação é limitada a um uso por CPF e válida até 30 de abril de 2026.

Confira os lançamentos

Loção Corporal Avon Care Frutas Vermelhas 700 ml – R$44,99

Com fragrância de frutas vermelhas e textura leve, a Loção Corporal Avon Care proporciona hidratação por até 48 horas.

Creme para Mãos Frutas Vermelhas 75 g – R$17,99

Com fragrância de frutas vermelhas e fórmula leve, o Creme para Mãos Avon Care hidrata profundamente e ajuda a manter a pele macia e saudável por mais tempo. De rápida absorção e sem sensação oleosa, é ideal para o uso diário.

Shampoo 2 em 1 Mickey e Amigos (R$19,99)

O Shampoo 2 em 1 Disney & Amigos foi desenvolvido para os cabelos delicados das crianças. Ideal para fios lisos, ondulados ou com ondas, limpa sem ressecar, facilita o enxágue e combina shampoo e condicionador em um só produto. Para crianças a partir de 3 anos.

Colônia Mickey e Minnie 150ml (R$34,99 cada)

As Colônias Disney Mickey & Minnie foram criadas para acompanhar a rotina das crianças com suavidade e frescor. Ideais para o uso diário, combinam notas frutadas, florais e amadeiradas em uma composição equilibrada e confortável. São indicadas para crianças a partir de 3 anos de idade.

Protetor Solar Kids e Baby FPS 50 120G – R$61,90

O Protetor Solar Kids e Baby FPS 50 oferece alta proteção contra os raios solares durante os momentos ao ar livre. O creme colorido facilita a aplicação, permitindo visualizar onde o produto foi espalhado, e desaparece rapidamente após a absorção. Resistente à água por até 2 horas, possui textura leve, não oleosa e não pegajosa, além de ação antioxidante com vitamina E. Indicado para crianças a partir de 1 ano e meio.

Necessaire Mickey e Amigos – R$47,99

Com estampa exclusiva, fechamento em zíper e alça lateral, a necessaire é ideal para organizar itens de higiene, pequenos acessórios ou levar tudo o que as crianças precisam no dia a dia.

Toalha de Banho Mickey & Amigos – R$62,99

Touca de Banho Mickey & Amigos – R$6,99